ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 13000 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Die jüngsten Nachrichten zur Behandlung von Lungenkrebs mit dem Mittel Tagrisso steigerten das Vertrauen in dessen Wachstumsaussichten erheblich, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie seien ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Kassenschlager für den britischen Pharmakonzern./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 08:12 / GMT

