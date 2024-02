Chart des Tages - NATGAS (19.02.2024)

Die US-Natgaspreise starteten mit einem weiteren Rückgang in die neue Woche. NATGAS fiel heute um über 3 % und wurde zum ersten Mal seit Ende Juni 2020 unter 1,55 $ pro MMBTu gehandelt. Die Wetterprognosen deuten weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen im größten Teil des amerikanischen Festlandes hin, auch in wichtigen Heizregionen...

Die US-Natgaspreise starteten mit einem weiteren Rückgang in die neue Woche. NATGAS fiel heute um über 3 % und wurde zum ersten Mal seit Ende Juni 2020 unter 1,55 $ pro MMBTu gehandelt. Die Wetterprognosen deuten weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen im größten Teil des amerikanischen Festlandes hin, auch in wichtigen Heizregionen. Es wird immer deutlicher, dass der "richtige Winter" in den Vereinigten Staaten in der verbleibenden Zeit dieser Saison nicht eintreffen wird und die Nachfrage nach Erdgas für Heizzwecke gedämpft bleiben wird.

Quelle: NOAA

In der Zwischenzeit bleibt die Erdgasproduktion hoch und die Lagerbestände werden langsamer abgebaut als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit. Die Terminkurve zeigt auch, dass die kurzfristigen Nachfrageaussichten schwach sind. Während im Vergleich zum Vormonat auf der gesamten Kurve eine Abwärtsverschiebung zu erkennen ist (blaue Linie im Diagramm), war dieser Rückgang am kurzen Ende der Kurve wesentlich stärker.





