DAX 40 Wochenausblick: FOMC-Minutes im Fokus – Fed-Vertreter dürften erneut bewegen

In den kommenden fünf Tagen könnte der DAX 40 an seiner jüngsten Rekordrallye möglicherweise weiter anknüpfen. Abzuwarten gilt, ob insbesondere die geldpolitischen Unwägbarkeiten etwas an Dynamik verlieren. Erneut kommen in dieser Woche einige Fed-Vertreter zu Wort. Im Fokus steht ebenfalls die laufende Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks.

US-Feiertag am Montag – US-Erzeugerpreise vom Freitag dürften Anleger weiterverarbeiten

Der Wirtschaftsdatenkalender gestaltet sich in diese Woche übersichtlich. Angesichts des heutigen Feiertags in den USA (Washingtons Birthday) dürfte es folgerichtig keine Impulse aus den Vereinigten Staaten geben. Möglicherweise könnten Anleger zunächst die jüngsten US-Erzeugerpreisdaten vom vergangenen Freitag noch verarbeiten, welche deutlich stärker ausgefallen waren als erwartet.