Devisen: Eurokurs erholt sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten Handel moderate Verluste wieder aufgeholt. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,0778 US-Dollar gehandelt. Im späten europäischen Devisengeschäft hatte der Euro noch auf das Tagestief von 1,0762 Dollar leicht nachgegeben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0776 (Freitag: 1,0768) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9279 (0,9286) Euro.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, es fehlte an Impulsen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch in den USA blieb es wegen eines Feiertages ruhig./bek/he