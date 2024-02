Goldpreis: FOMC-Minutes im Fokus– Das ist diese Woche sonst noch wichtig

Der Goldpreishat mit 2.016 Dollar pro Einheit am Montag zwischenzeitlich den höchsten Stand seit fast einer Woche erreicht. Neben rückläufigen Dollar-Notierungen ist es der schwelende Konflikt im Nahen Osten, welcher die Attraktivität des Edelmetalls steigert. Nicht zuletzt dürfte die anstehende Veröffentlichung der „FOMC-Minutes“ ihre Schatten vorauswerfen.

Geopolitische Risiken bleiben im Nahostkonflikt weiter bestehen

Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge rechne Israel mit, dass die militärischen Operationen in Gaza weitere sechs bis acht Wochen lang in vollem Umfang fortgesetzt würden, während sich das Land auf eine Bodeninvasion in der südlichsten Stadt der Enklave, Rafah, vorbereitet, wie vier mit der Strategie vertraute Beamte sagten.