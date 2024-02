Main-Weser-Bahn wieder frei - Neue Gleise für S6 fertig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach mehr als sechs Jahren Bauzeit soll die Linie 6 der S-Bahn Rhein-Main ab Montag zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel erstmals auf eigenen Gleisen rollen. Die Deutsche Bahn will mit dem Großprojekt den S-Bahn-Verkehr pünktlicher machen, der sich bisher mit dem übrigen Regional- sowie dem Fern- und Güterverkehr den Platz teilen musste.

Damit endet auch eine siebenwöchige Vollsperrung der vielbefahrenen Strecke wegen Bauarbeiten. Gegen 4.30 Uhr am Montag sollen die ersten Züge rollen. Um 14.30 wollen Vertreter der Bahn sowie der Bundes- und der Landesregierung die neuen Gleise in Bad Vilbel bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Kosten gab die Bahn zuletzt mit rund 880 Millionen Euro an - deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt. Baubeginn war im Dezember 2017. Die Fertigstellung erfolgt mehr als ein Jahr später als geplant. Der Ausbau soll in einer zweiten Stufe bis Friedberg weitergeführt werden. Noch ist allerdings zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel nicht alles fertig: Die neue Station in Frankfurt-Ginnheim soll erst zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember in Betrieb genommen werden./isa/DP/he