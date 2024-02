Pressestimme: 'Südwest Presse zum Jahrestag des Anschlags in Hanau

ulm (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Jahrestag des Anschlags in Hanau:

"Der Kampf gegen Rassismus ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Deutschland ist hier noch lange nicht am Ziel - aber auf einem guten Weg. Das zeigt ein Blick auf die heutigen Debatten im Vergleich zu vor 20 Jahren. Kein Politiker der Mitte würde heute noch mit Slogans wie "Kinder statt Inder" in den Wahlkampf ziehen. Befürchtungen, das Land würde am Rande des Abgrunds stehen, weil möglicherweise 20 Prozent Rechtspopulisten wählen, sind daher fehl am Platz. Die deutsche Gesellschaft ist nicht strukturell rassistisch, sondern teilt liberale Grundwerte und steht fest auf demokratischem Boden. Dennoch sollten sich Politiker ihrer Verantwortung bewusst sein: Wenn sie mit ihren Worten Hass säen, wie die AfD es tut, kann Gewalt die Folge sein. Das bedeutet nicht, dass keine Debatten über Migration geführt werden sollten. Doch der Ton macht die Musik."/yyzz/DP/he