APA ots news: Nachhaltig investieren und dabei Gutes tun: 5% "Hilfe zur Selbsthilfe"-...

Mit dem 06. Februar 2024 konnte die Pro FEPP GmbH - eine gemeinnützige Tochtergesellschaft von Jugend Eine Welt - ihre neue 5% "Hilfe zur Selbsthilfe"-Anleihe an der Wiener Börse platzieren. Die Aufnahme im Vienna MTF (ESG-Segment) - die Plattform für nachhaltige Investments der Wiener Börse - markiert einen zusätzlichen Schritt in Richtung Transparenz und unterstreicht, dass eine Zeichnung der Anleihe eine verantwortungsbewusste und sozial nachhaltige Investition darstellt. 5% Verzinsung, 5 Jahre Laufzeit Bereits seit 12. Dezember 2023 kann die Anleihe über die Pro FEPP GmbH gezeichnet werden (ISIN: AT0000A36X85). Das Gesamtvolumen beträgt 10 Millionen Euro, mit einer Stückelung von 100.000 Euro. Die Verzinsung liegt bei 5 Prozent p.a., die Laufzeit bei fünf Jahren. Die eingesammelten Gelder werden direkt an unseren bewährten Partner, den Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), weitergereicht. Der FEPP firmiert als eine der wichtigsten Entwicklungsorganisationen Ecuadors, speziell für den ländlichen Raum. Er bietet Schulungen, Berufsausbildungen, Umweltprogramme an und stellt Kapitalzugang für Klein- und Familienunternehmen, HandwerkerInnen, BäuerInnen und Genossenschaften durch Mikrokredite und Genossenschaftskredite bereit. Nachhaltigkeitsqualität von Experten bestätigt Um die Mittelverwendung aus der Anleihe für AnlegerInnen nachvollziehbar zu machen, wurde die Social Bond Emission der Pro FEPP GmbH einer externen Nachhaltigkeitsprüfung in Form einer "Second Party Opinion" (SPO) unterzogen und aus Sicht der Nachhaltigkeit in Form eines Ratings bewertet. Rund um Ostern besucht auch wieder eine österreichische Delegation die Organisation FEPP, um sich vor Ort über die Organisation und Mittelverwendung zu informieren. "Für AnlegerInnen ist es wichtig, zu wissen, wo ihr Geld "arbeitet" und dass die Nachhaltigkeitsqualität auch durch unabhängige Experten bestätigt wird", erklärt Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer der rfu research GmbH, welche für die externe Nachhaltigkeitsprüfung beauftragt wurde. Großes Interesse an ethisch nachhaltigen Geldanlagen Das Interesse an ethisch nachhaltigen Geldanlagen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und Jugend Eine Welt hat mit seiner Tochtergesellschaft - der Don Bosco Finanzierungs GmbH - frühzeitig eine Vorreiterrolle im Bereich der Projektfinanzierung in der Entwicklungszusammenarbeit eingenommen. So wurden seit 2009 bereits drei Bildungsanleihen mit der Universidad Politécnica Salesiana (UPS) in Ecuador als gute Ergänzung zur klassischen Projektförderung durch Spenden realisiert. "Zugang zu Kapital ist in vielen Ländern des Globalen Südens immer noch ein Problem. Ohne leistbares Kapital kann aber keine Wirtschaft aufgebaut und entwickelt werden, welche Wohlstand für alle ermöglicht", so Jugend Eine Welt-Geschäftsführer Reinhard Heiserer. Das ESG-Segment der Wiener Börse wächst kontinuierlich, wobei die sozialen Fonds und Anleihen mit weniger als 10% noch immer den wesentlich geringeren Anteil ausmachen. Wir freuen uns daher sehr, dass die Don Bosco Finanzierungs GmbH sowie die Pro FEPP GmbH dazu beitragen diesen Anteil zu steigern. Weitere Informationen über die "Hilfe zur Selbsthilfe"-Anleihe sowie AnsprechpartnerInnen für Interessierte finden Sie unter [www.fairegeldanlage.at] (http://www.fairegeldanlage.at/).