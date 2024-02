BVB Aktie: Hochspannung vor Champions-League-Spiel gegen PSV – 3,50-Euro-Marke im Fokus

Wenige Stunden vor einem möglicherweise richtungsweisenden Spiel in der UEFA-Champions-League bewegen sich die Anteilsscheine der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA mit einer Bewertung von 3,635 Euro zunächst auf der Stelle. Da die „Königsklasse“ im finanziellen Sinne als besonders lukrativ gilt, könnten Anleger äußerst sensibel auf das Ergebnis reagieren.

BVB kämpft um Einzug ins Viertelfinale: „Königsklasse“ gilt als besonders finanziell lukrativ

Am heutigen Abend (21:00 Uhr) gastiert die Mannschaft von Borussia Dortmund in Eindhoven, um gegen den gleichnamigen Gegner (PSV) im Achtelfinal-Hinspiel anzutreten.

Insbesondere aus finanzieller Hinsicht dürfte das Spiel und die damit verbundenen Chancen auf ein Weiterkommen von Interesse sein. Bereits mehr als 15,6 Millionen Euro gab es für jeden teilnehmenden Club als Startprämie in der Champions League. Pro Sieg bzw. Unentschieden sowie bei einem Einzug in die KO-Phasen erhöht sich die Prämie weiter. Für das Erreichen des Achtelfinals gibt es 9,6 Millionen Euro und für das Viertelfinale 10,6 Millionen Euro. Für das Halbfinale streichen die Clubs 12,5 Millionen Euro ein. Der Finalverlierer erhält 15,5 Millionen Euro und der Finalsieger 20 Millionen Euro zusätzlich.