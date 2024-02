DAX® - Ruhiger, schwankungsarmer Wochenauftakt

Das Fehlen der amerikanischen Marktteilnehmer – aufgrund des dortigen Feiertages (Presidents‘ Day) hat sich zu Wochenbeginn deutlich bemerkbar gemacht. So fiel das Handelsvolumen beim DAX® geringer als üblich aus. Gleichzeitig verharrte das Aktienbarometer am Montag innerhalb einer äußerst niedrigen Hoch-Tief-Spanne von weniger als 50 Punkten. Aufgrund der beschriebenen Bewegungsarmut gelang den deutschen Standardwerten nach zwei neuen Allzeithochs in Folge zu Wochenbeginn kein neuer Rekordstand jenseits der Marke von 17.189 Punkten. Auf der Unterseite markiert das jüngste Aufwärtsgap (17.004 zu 16.958 Punkte) eine erste Unterstützung. Charttechnisch bedeutender sind allerdings die Tiefs bei 16.832/22 Punkten, welche gleichzeitig die untere Leitplanke des aktuellen Außenstabes auf Wochenbasis abstecken. Solange diese Rückzugsmarken nicht verletzt werden, hat der DAX® das Kursziel aus der im Dezember/Januar ausgeprägten Korrekturflagge von rund 17.450 Punkte fest vor Augen, zumal dieses Level bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des entsprechenden Korrekturimpulses (17.410 Punkte) harmoniert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

