Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz



20.02.2024 / 10:00 CET/CEST



Pfäffikon/SZ, 20. Februar 2024 Sehr geehrte Damen und Herren Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das Geschäftsjahr 2023 ein. Montag, 18. März 2024, 11:00 Uhr

im Hotel Widder, Erzberg Stube, Rennweg 7, 8001 Zürich Die Geschäftsleitung, bestehend aus Marcel Schneider (CEO), Marcel Denner (COO),

Reto Ehinger (CIO) und Roger Bosshard (CFO) sowie Björn Flück (Head Portfolio Management) freuen sich auf Ihre Teilnahme. Wir bitten Sie um Anmeldung bis 14. März 2024 per E-Mail an assistants@novaproperty.ch Der Geschäftsbericht 2023 steht am 18. März 2024, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:

www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/ Freundliche Grüsse



Marcel Schneider

Marcel Denner CEO COO marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch

Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CIT Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ

