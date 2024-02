EQS-News: HRK LUNIS AG zieht positive Bilanz für 2023

Emittent / Herausgeber: HRK LUNIS AG / Schlagwort(e): Private Equity/Personalie

20.02.2024

HRK LUNIS AG zieht positive Bilanz für 2023 Das Unternehmen verzeichnet erneut Rekordzahlen. Weitere Investitionen in Digitalisierung und Personaloffensive gestartet. Starkes organisches & anorganisches Wachstum für 2024 geplant. Die HRK LUNIS AG hat das Geschäftsjahr 2023 mit Rekordzahlen abgeschlossen. „Wir haben unter schwierigen Rahmenbedingungen sowohl bei den Erlösen als auch beim operativen Ergebnis unsere Erwartungen deutlich übertroffen und sind sehr zufrieden mit dieser sehr positiven Entwicklung. Der Verdienst einer starken Mannschaftsleistung“, sagt Andreas Brandt, CEO der HRK LUNIS AG. Die Entwicklung des verwalteten Vermögens verlief für die HRK LUNIS AG äußerst positiv. Im Verlauf des vergangenen Jahres sind die Assets under Management (AuM) um über eine Milliarde Euro auf ca. 5,5 Milliarden Euro (Stichtag: 31.12.2023) gestiegen. „Neben den positiven Märkten waren es vor allem viele Neukunden sowohl aus dem privaten als auch institutionellen Bereich, die zu dieser guten Entwicklung beitrugen“, so Vorstandsmitglied Artur J. Montanhas. Sehr gut gestartet ist ebenfalls die im Juli 2023 neu gegründete hundertprozentige Tochtergesellschaft WERTIQ GmbH. „Die hohe Nachfrage von höchstvermögenden Kundinnen und Kunden nach Family Office Dienstleistungen ist bemerkenswert und zeigt, dass in einem immer komplexeren Kapitalmarktumfeld vor allem eine professionelle strategische Vermögensplanung über alle Anlageklassen hinweg und ein entsprechendes Vermögenscontrolling unabdingbar geworden sind“, so Reiner Großberger, Sprecher der Geschäftsleitung der WERTIQ GmbH. Äußerst zufrieden zeigt sich Vorstandsmitglied Michael Reuss mit der Entwicklung der HRK LUNIS AG nach dem zum 30. Juni 2023 erfolgten Zusammenschluss von Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung (HRK) mit der LUNIS Vermögensmanagement AG. „Nach einem halben Jahr des Zusammenarbeitens können wir mit Stolz sagen: Das passt.“ Beide Unternehmen würden sich mit ihren jeweiligen Stärken ideal ergänzen, in vielen Bereichen hätten sich die Geschäftsprozesse bereits sehr gut verzahnt. „Was mich besonders freut, ist das kollegiale Miteinander zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Denn das ist der Schlüssel zum Erfolg.“ Um den Anspruch auf allerhöchste Qualität zum Wohle der Mandantschaft zu untermauern, investiert die HRK LUNIS AG weiter in hochqualifizierte neue Mitarbeiter. Zum 1. April 2024 wird Sven Langenhan das Team der HRK LUNIS AG verstärken. Der Investmentexperte kommt von Flossbach von Storch und wird als Generalbevollmächtigter das hauseigene Investment Office leiten. „Nur mit einer guten Mannschaft können wir unsere hohen Ziele verwirklichen. Deshalb legen wir sehr viel Wert auf unternehmerisch denkende und hochmotivierte Mitarbeiter“, so Vorstandsmitglied Michael Reuss. Auf das Jahr 2024 blickt die HRK LUNIS AG voller Zuversicht. Neben Investitionen in die Digitalisierung von Arbeitsprozessen ist es das erklärte Ziel, auch weiter stark zu wachsen, sowohl organisch, aber auch durch potenzielle Zukäufe. Bei der erwarteten Konsolidierung des Marktes wird die HRK LUNIS AG eine aktive Rolle einnehmen. „Bis Ende des Jahres streben wir ein verwaltetes Vermögen in Höhe von über sechs Milliarden Euro an“, so CEO Andreas Brandt.

Über die HRK LUNIS AG Die HRK LUNIS AG zählt mit einem verwalteten Vermögen von aktuell ca. 5,5 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer sowie deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich die HRK LUNIS AG vor allem durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Durch das Investment Office wird u.a. das Management von Spezialfonds für Unternehmer bzw. deren Familien gewährleistet. Ergänzt wird das Angebot durch das eigenständige, unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ GmbH. Die Schwerpunkte der hundertprozentigen HRK LUNIS AG-Tochtergesellschaft liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling sowie der digitalen Finanzbuchhaltung als auch beim Immobilienmanagement, der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Das Family Office schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Das Multi Family Office möchte Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert bieten, der über das rein Finanzielle hinausgeht – von der passgenauen Lösung bei der Vermögenskonstruktion über das soziale Engagement, die Investition in Kunst oder Oldtimer bis hin zur konsolidierten Vermögensbilanz. Hauseigene Immobilienexperten stehen außerdem den Kundinnen und Kunden bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Kontakt: Anika Perlewitz Public Relations Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil +49 (0) 174 142 6243 Joachim Spiering Corporate Communications Telefon +49 (0) 89 216686 56 Mobil +49 (0) 171 337 9851

