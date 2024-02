Italien lädt zu G7-Videokonferenz zu Ukraine-Krieg ein

ROM (dpa-AFX) - Am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine werden sich die G7-Staats- und Regierungschefs zu einer Videokonferenz zusammenschalten. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni werde diese als amtierende Vorsitzende der G7-Staaten an diesem Samstag (24. Februar) leiten, teilte ihr Amtssitz in Rom am Dienstag mit. An der Videoschalte wird demnach ebenso der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche soll die Unterstützung der Ukraine stehen.

Italien führt derzeit den Vorsitz in der Gruppe sieben großer demokratischer Industrienationen (G7). Der Gruppe gehören auch die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland an. Es ist die erste offizielle Konferenz der G7-Staats- und Regierungschefs seitdem Italien die Präsidentschaft Anfang des Jahres übernommen hat. Am Ende der Videoschalte soll zudem eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden.

Italien gehört unter der ultrarechten Regierungschefin Meloni bisher zu den zuverlässigen Unterstützern der Ukraine. Erst kürzlich hatte sie Selenskyj anhaltende Unterstützung der G7-Staaten zugesichert. Sie kündigte außerdem an, dass Russlands Aggression gegen das Nachbarland im Mittelpunkt von Italiens G7-Präsidentschaft stehen werde./rme/DP/mis