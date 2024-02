JonesTrading setzt FlexOMS schnell ein, um seine Sell-Side Trading Desks zu betreiben

Die Lösung ging in Rekordzeit für die Geschäftsbereiche Equities, Electronic Trading und Outsourced Trading von JonesTrading live

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen, und JonesTrading, ein führendes globales Aktienmakler- und Kapitalmarktunternehmen, gaben heute die erfolgreiche Einführung von FlexOMS als neue Sell-Side-Handelsplattform für ihre Aktien- und elektronischen Handelsbereiche bekannt. Die Lösung wird auch die Full-Service-Technologieplattform für das wachsende Angebot von JonesTrading im Bereich des ausgelagerten Handels sein.

JonesTrading arbeitet mit über 1.500 Institutionen und Hedgefonds zusammen und bietet weltweit eine Reihe von Liquiditätsquellen, elektronischem Handel und Ausführungsmanagementdienstleistungen an. Im Rahmen seiner regelmäßigen strategischen Überprüfungen der Technologielösungen und Anbieterbeziehungen, die seine verschiedenen Geschäftsbereiche bedienen, stellte JonesTrading im dritten Quartal 2023 fest, dass seine etablierte Sell-Side OMS-Lösung ersetzt werden muss. Nach einer umfassenden Evaluierung der auf dem Markt verfügbaren Optionen entschied sich das Unternehmen für FlexOMS, die Multi-Asset-Sell-Side-Trading-Order-Management-Lösung von FlexTrade, als optimale Plattform für die Erweiterung ihrer Aktien-, ausgelagerten und elektronischen Handelsdesks jetzt und in Zukunft.

Das Projekt begann 2023, wobei FlexOMS in Rekordzeit live und in Produktion ging und schließlich den Aktienhandel, den elektronischen Handel und den ausgelagerten Handel von JonesTrading umfasste. Dank der offenen Architektur und der API-reichen Technologie von FlexOMS konnte die Lösung auch alle wichtigen nachgelagerten Systeme von JonesTrading, einschließlich Reporting-, Buchhaltungs-, Best Execution- und Finanzsysteme, innerhalb der vorgegebenen Frist anbinden.

Jack Garceau, Chief Technology Officer bei JonesTrading, merkte an: "Erstens bedeutete unser ehrgeiziger Zeitplan, dass wir mit einem Partner zusammenarbeiten mussten, der unser Geschäft versteht und flexible, aber leistungsstarke Technologielösungen anbietet, die unseren Anforderungen entsprechen. Das war im Wesentlichen die Grundvoraussetzung. Ebenso wichtig für unsere Entscheidung war es, einen Partner zu wählen, der neben der Technologie auch die Dienstleistungen und langfristigen Beziehungen anbietet, die wir benötigen, um unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen. Um weiter zu wachsen, war FlexTrade der zuverlässige Partner, der unsere geschäftlichen Anforderungen aus technologischer Sicht erfüllen und innerhalb des vertraglich festgelegten Zeitrahmens liefern konnte, den das Projekt erforderte."

Rajiv Kedia, Principal & Mitbegründer von FlexTrade Systems, fügte hinzu: "Wir freuen uns, JonesTrading in der globalen Kundengemeinschaft von FlexOMS willkommen zu heißen und schätzen das Vertrauen, das sie in FlexTrade setzen. Es war ein Vergnügen, mit dem hochkompetenten Team von JonesTrading zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, dass diese Lösung nun im Einsatz ist. Sie zeigt deutlich, was mit einem engen, synchronisierten Ansatz zwischen Kunde und Technologiepartner bei der Implementierung flexibler, offener OMS-Lösungen erreicht werden kann. Unser Ansatz der offenen Architektur, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht, hat den verschiedenen Geschäftsbereichen von JonesTrading modernste Handelstechnologie und eine nahtlose Straight-Through-Verarbeitung ermöglicht. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit JonesTrading, um die Nutzung von FlexOMS zu optimieren und auf andere Geschäftsbereiche auszuweiten."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems ist der weltweit führende Anbieter von leistungsstarker Handelstechnologie, einschließlich Multi-Asset-Ausführungs- und Auftragsverwaltungssystemen für Aktien, Anleihen, Devisen, Futures und Optionen. Wir sind weltweit anerkannt für unsere Innovationen, die durch kundenorientierte Zusammenarbeit bei Tools und Lösungen für das Order- und Ausführungsmanagement entstehen.

Mit einer weltweiten Präsenz in 45 Ländern arbeiten wir eng mit Kunden auf der Kauf- und Verkaufsseite zusammen. Unser Team von über 500 engagierten Softwareentwicklern und Branchenspezialisten entwickelt leistungsstarke, maßgeschneiderte Handelsabläufe für verschiedene Anlageklassen. Unser Engagement für kundenorientierte Innovation führt zu bahnbrechenden Lösungen, die die Handelsleistung steigern.

Über JonesTrading

JonesTrading Institutional Services LLC ist ein weltweit führender Broker-Dealer für den institutionellen Handel. Seit 1975 konzentriert sich JonesTrading ausschließlich auf die Schaffung von Liquidität für institutionelle und Firmenkunden auf einer konfliktfreien Basis. Die Fähigkeit, eine sichere, vertrauenswürdige Plattform zu bieten, die eine vielfältige Gruppe von Marktteilnehmern verbindet, ermöglicht es dem Unternehmen, Liquidität freizusetzen und die bestmögliche Ausführung für größere und komplexere Geschäfte zu bieten. Mitglied bei FINRA und SIPC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240220657006/de/

Matthew Halicki matthew.halicki@flextrade.com Büro: +1 516-304-3672 516 Mobiltelefon: +1 516-287-3215