OTS: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH / eismann startet erfolgreich ins ...

eismann startet erfolgreich ins Jubiläums-Jahr Mettmann (ots) - Der Tiefkühl-Lieferdienst eismann verzeichnet für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 196 Millionen Euro. Der europaweite Umsatz der eismann-Gruppe betrug rund 282 Millionen Euro. "Vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen können wir ein zufriedenstellendes Ergebnis verzeichnen", sagt Geschäftsführer Elmar Westermeyer. Trotz leichtem Umsatzrückgang ist das Unternehmen weiterhin profitabel. Das 1974 gegründete Unternehmen will das Jubiläums-Jahr nun nutzen, um seine Marke zu stärken und seinen Kundenstamm auszubauen. Wachstum in den Niederlanden und im Einzelhandel Aufgrund des weiterhin angespannten Geschäftsklimas hatte eismann den leichten Umsatzrückgang in 2023 in Deutschland, Italien und Österreich erwartet. In den Niederlanden konnte der Umsatz hingegen gesteigert werden, nachdem sich Mitbewerber Bofrost weitestgehend aus dem Markt zurückgezogen hatte und Teile des Geschäfts durch eismann übernommen werden konnten. Auch der Verkauf von eismann-Produkten über den deutschen Lebensmitteleinzelhandel konnte durch Expansion auf mehr als 1.000 Märkte um gut 20 Prozent gesteigert werden. Große Pläne im Jubiläums-Jahr Neben diversen Aktionen zum Jubiläum plant das Unternehmen eine Schärfung der Marke sowie einen Relaunch von Online-Shop und Kunden-App. "Wir haben im letzten Jahr viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, die unser Geschäft weiter stärken werden", so Elmar Westermeyer. Bereits seit April 2023 arbeiten alle Verkäufer:innen mit der eigens dafür entwickelten App "Vera", über die vom Waren- und Kundenmanagement bis hin zur Kommunikation und Tourenplanung alles "aus der Hosentasche" gesteuert werden kann. "Die Einführung der App hat bereits dazu beigetragen, dass zahlreiche Produktivitätskennzahlen gestiegen sind." freut sich Elmar Westermeyer. Im Vergleich zum Vorjahr konnten im Januar sowohl die Kaufquote als auch der durchschnittliche Auftragswert gesteigert werden. Verkäuferzahlen steigen leicht Auch bei den Eintritten neuer Handelsvertreter:innen konnte das Unternehmen zum Jahresstart weiter zulegen. "Wir ermöglichen einen schnellen und lukrativen Einstieg und geben jedem eine Chance, der motiviert ist. Zahlreiche Erfolgsgeschichten zeigen, dass unsere Maßnahmen funktionieren." zeigt sich Westermeyer optimistisch. Auch für seine Angestellten engagiert sich das Unternehmen: Die Firmenzentrale wurde jüngst modernisiert und das Unternehmen für sein "Faires Trainee-Programm 2024" und als "Top Employer 2024" ausgezeichnet. Über eismann: Der 1974 gegründete und in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit 50 Jahren Kund:innen in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter:innen und mehr als 450 Angestellte kümmern sich um die bequeme Lieferung von hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.