Bilfinger - Modell plus langfristige Bodenbildung

An dieser Stelle haben wir schon oft auf unser Multi-Faktormodell verwiesen. Auf Basis von sieben verschiedenen – mehrheitlich trendfolgenden – Indikatoren durchleuchten wir jede Woche die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Diese Auswertung fördert immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage – wie z. B. in dieser Woche die Bilfinger-Aktie. Neben dieser objektiven Auswertung sollten Anlegerinnen und Anleger aber stets zusätzlich noch einen Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vornehmen. Letzteres macht den besonderen Charme des Papiers aus, denn der Titel arbeitet an einer langjährigen Bodenbildung. Als Signalgeber für eine erfolgreiche untere Umkehr definieren wir einen Spurt über die 200-Monats-Linie (akt. bei 44,28 EUR). Lohn der Mühen wäre ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 30 EUR – allein daran können Investorinnen und Investoren die Tragweite der aktuellen Richtungsentscheidung erkennen. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft die Hochs von 2022 und 2023 bei knapp 40 EUR nicht mehr unterschreiten. Entsprechend bietet sich dieses Level als strategische Absicherung an.

Bilfinger (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bilfinger

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

