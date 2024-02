GNW-Adhoc: Exterro bringt neue Lösung für Datenaufbewahrung zur Ermöglichung vertretbarer globaler Datenaufbewahrungspläne und Minimierung von Datenrisiken auf den Markt

^PORTLAND, Oregon, Feb. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führendes Softwareunternehmen für Datenrisikomanagement, hat heute die Einführung seiner aktualisierten Exterro Data Retention bekanntgegeben, der weltweit zuverlässigsten Lösung für die Entwicklung von vertretbaren globalen Datenaufbewahrungsplänen. Mit Exterro Data Retention können Unternehmen die Implementierung und Pflege von Aufbewahrungsplänen in der gesamten Organisation rationalisieren, indem sie einen klaren Prüfpfad bereitstellen und es den Benutzern ermöglichen, den Aufbewahrungsplan und seine Anforderungen sowohl internen als auch externen Interessenvertretern leicht zu vermitteln. ?Die neueste Version von Exterro Data Retention wird einen bedeutenden und unmittelbaren Einfluss auf die Fähigkeit von Unternehmen haben, die Kontrolle über ihre Daten zu behalten", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. ?Diese neue, revolutionäre Lösung bietet eine unübertroffen umfassende Abdeckung, die über 750 Arten von Aufzeichnungen mit Aufbewahrungsvorschriften und Best Practices in mehr als 300 Rechtsordnungen in Einklang bringt. Das Ergebnis ist ein intelligenter, robuster Rahmen, der es Unternehmen ermöglicht, einen globalen Aufbewahrungszeitplan zu erstellen und dabei die besten Praktiken für die Datenaufbewahrung effizient und effektiv zu befolgen. Darüber hinaus automatisiert die Lösung durch ihre leistungsstarke Kombination mit Exterro Data Discovery die Durchsetzung von Datenaufbewahrungsplänen für das gesamte Datenökosystem eines Unternehmens." Exterro Data Retention ist einzigartig in seiner Fähigkeit, eine breite Palette von Datensatztypen sowie personenbezogene und sensible Daten zusammen mit ihrem Kontext zu erfassen und diese Datensätze dann genau zugeschnittenen Aufbewahrungsregeln zuzuordnen, um das Datenrisikomanagement zu optimieren. Durch die optimierten Arbeitsabläufe und die Funktionen für die Zusammenarbeit sparen die Mitarbeiter viel Zeit, so dass sie sich auf Tätigkeiten mit höherem Wert konzentrieren können. Die Lösung stützt sich auf eine umfassende Bibliothek mit US-amerikanischen und internationalen Vorschriften und bewährten Verfahren, die sich mit anderen Tools der Plattform von Exterro leicht umsetzen lassen. In Verbindung mit Exterro Data Discovery wird die Datensicherheit durch vertretbare Löschung, intelligentes Reporting und proaktive Warnungen bezüglich der Aufbewahrungs- und Dispositionspflichten erhöht, wodurch das Risiko von Cyberverletzungen deutlich verringert wird. ?Der Ansturm neuer Datenschutzgesetze und die häufigen Aktualisierungen haben uns dazu veranlasst, die Richtlinien, die wir implementieren mussten, um einen konsistenten Ansatz für die Datenaufbewahrung und -verwendung zu verfolgen, genauer unter die Lupe zu nehmen", so Ree Harper, General Counsel und Sr. VP Human Resources bei LyonsHR. ?Die Datenaufbewahrungslösung von Exterro ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gesamtprogramms zur Minderung von Datenrisiken, zum Schutz der Privatsphäre und zur Einhaltung von Vorschriften. Die Beibehaltung eines zentralisierten Ansatzes für die Verwaltung und die Festlegung, wann Daten gelöscht werden können, hat sich als wichtiges Instrument in unserem Werkzeugkasten für die Einhaltung von Vorschriften erwiesen." Exterro Data Retention bietet einzigartige Funktionen für Unternehmen, die eine strengere Kontrolle über ihre Daten anstreben, darunter: * Umfassende Abdeckung von Aufzeichnungen: Die Lösung verfügt über mehr als 750 sofort einsatzbereite Datensätze, die verschiedene Geschäftsfunktionen und Datentypen umfassen und eine optimierte Verwaltung sowohl elektronischer als auch physischer Datensätze sowie die mühelose Entwicklung eines globalen Datenaufbewahrungsplans ermöglichen. * Zuordnung einer umfassenden Bibliothek von Rechtsvorschriften: Exterro Data Retention ordnet seine Datensammlung akribisch einer umfassenden Bibliothek globaler Aufbewahrungsvorschriften und Best Practices der Branche zu, die mehr als 300 Rechtsordnungen und fast 300.000 Literaturhinweise umfasst. * Harmonisierung komplexer globaler Aufbewahrungsanforderungen: Die Lösung gleicht widersprüchliche Aufbewahrungsanforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen aus und ermöglicht so eine nahtlose Einhaltung von Vorschriften und eine effiziente Verwaltung von Unterlagen weltweit. * Robuste Funktionen für die Zusammenarbeit: Exterro Data Retention ermöglicht es den Beteiligten innerhalb und außerhalb des Unternehmens, in Echtzeit bei der Erstellung und Aktualisierung von Aufbewahrungsplänen zusammenzuarbeiten. Es bietet ein Benachrichtigungssystem, ermöglicht die einfache Veröffentlichung der aktuellen Version des Aufbewahrungsplans sowohl intern als auch extern und erleichtert den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer auf denselben Aufbewahrungsplan, was eine effiziente und effektive Zusammenarbeit gewährleistet. * Umfassender Prüfpfad: Die Lösung führt detaillierte Aufzeichnungen über alle Änderungen und Mitteilungen im Aufbewahrungszeitplan, was einen klaren Prüfpfad bei behördlichen Untersuchungen bietet und einen transparenten, verantwortungsvollen Umgang mit den Unterlagen demonstriert. * Rollenbasierte Zugriffskontrollen: Exterro Data Retention ermöglicht es Unternehmen, den Zugriff eines Benutzers nur auf die für seine spezifische Rolle relevanten Datentypen zu beschränken und so den Datenschutz und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Lösung steigert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern hilft Unternehmen auch, das Risiko von Bußgeldern und Strafen zu minimieren, das Risiko von Datenschutzverletzungen und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren und die Kosten für die Datenspeicherung zu senken. ?Angesichts der Bedeutung von Datenverwaltung und Datenminimierung ist ein Produkt wie das von Exterro, das die konkurrierenden Anforderungen internationaler Regelungen berücksichtigt und auf kontinuierliche Kundenunterstützung und Flexibilität ausgelegt ist, ein Gewinn für die umfassenden Bemühungen eines Unternehmens um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen", so Christy Hawkins, Partner, Consumer Financial Services, Data and Technology (CFS+) Akerman. Exterro, Inc. ist der bevorzugte Anbieter von Software für das Datenrisikomanagement, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz-, Data- Governance- und IT-Teams in Global-2000- und Am-Law-200-Unternehmen entwickelt wurde. Exterro Data Retention ist jetzt verfügbar. Weitere Einzelheiten zu diesem Produkt finden Sie unter https://www.exterro.com/privacy-software/data- retention/. Über Exterro, Inc. Exterro befähigt Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungstechnische Ergebnisse zu erzielen, Geld zu sparen und die Auswirkungen von Bedrohungen zu minimieren, indem sie Datenrisiken angehen. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung, Workflow- Optimierung und verantwortungsbewusste KI kombiniert, um Einblicke in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz und Data Governance, rechtlichen Abläufen, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity-Reaktionen und Compliance zu ermöglichen. Tausende von Teams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/). Pressekontakt: Hazel Ramirez Plat4orm PR Hazel@plat4orm.com (mailto:Hazel@plat4orm.com)