Insider - Occidental prüft Verkauf seiner Anteile an Pipeline-Betreiber

New York (Reuters) - Der US-Ölkonzern Occidental Petroleum fasst Insidern zufolge den Verkauf seiner Anteile an Western Midstream Partners ins Auge.

Der auf Erdgas spezialisierte Pipeline-Betreiber hat einen Marktwert von fast 20 Milliarden Dollar einschließlich Schulden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag sagten. Das Unternehmen mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas arbeite mit der Citigroup zusammen, um den Verkaufsprozess zu begleiten. JPMorgan Chase berate Occidental dabei, den größten Wert aus seinem Anteil an Western Midstream ziehen.

Occidental will seinen Schuldenberg von 18,5 Milliarden Dollar abbauen, den das Unternehmen durch Übernahmen angehäuft hat. In der vergangenen Woche untermauerte der von der Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway des Börsengurus Warren Buffett unterstützte Konzern das Ziel, seine Verbindlichkeiten auf unter 15 Milliarden Dollar zu senken.

Occidental hält 49 Prozent an Western Midstream und kontrolliert die Geschäfte des Unternehmens, weil es auch dessen Generalpartner besitzt. Ein möglicher Verkauf des Pipeline-Betreibers dürfte das Interesse der meisten seiner Konkurrenten wecken, darunter Enterprise Products Partners, Williams Companies und Kinder Morgan, sagten die Insider. Auch für Private-Equity-Firmen und Infrastrukturfonds könne die Firma attraktiv sein. Ein erfolgreicher Abschluss des Geschäft sei aber keine ausgemachte Sache. Keiner der genannten Konzerne nahm Stellung zu den Angaben.

