Litauen schließt zwei weitere Grenzübergänge zu Belarus

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen wird aus Sicherheitsgründen zwei weitere Grenzübergänge zum benachbarten Belarus schließen. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes entschied am Mittwoch in Vilnius, die beiden Kontrollpunkte Lavoriskes und Raigardas zum 1. März bis auf weiteres dicht zu machen. Damit werden nur noch zwei der sechs Übergänge entlang der fast 680 Kilometer langen Grenze zwischen Litauen und dem autoritär regierten Belarus offen bleiben.

Nach Angaben von Innenministerin Agne Bilotaite soll mit dem Schritt eine bessere Kontrolle der Waren-, Transport- und Personenströme über die Grenze sichergestellt sowie die versuchte Ein- und Ausfuhr von sanktionierten Waren und Schmuggel eingedämmt werden. Die Regierung in Vilnius hatte zuvor im Sommer 2023 die beiden Übergänge Sumskas and Tverecius geschlossen. Damit bleiben nun nur die Kontrollpunkte Medininkai and Salcininkai geöffnet, an denen aber auch kein Grenzübertritt für Fußgänger und Radfahrer mehr möglich sein soll./awe/DP/jha