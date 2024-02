Mavenir kündigt die Einführung der neuesten OpenBeam"-Funkplattformen an und gibt damit den Takt für nachhaltige Netzwerke der nächsten Generation an

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativen Lösungen gestaltet, die in jeder Cloud funktionieren, kündigt heute eine bedeutende Erweiterung seines OpenBeam" -Funkportfolios mit der Einführung von drei neuen Plattformen der nächsten Generation an, die fortschrittliche Funktionen für verschiedene Szenarien bieten. Diese wichtige Erweiterung des OpenBeam-Lösungspakets wird den Einsatz von 3GPP- und O-RAN-konformen Funkgeräten weiter beschleunigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Energieeffizienz und der Unterstützung der ULPI-Funktionalität (Uplink Performance Improvement) für aktive Antenneneinheiten (Active Antenna Units, AAUs), zusätzlich zur aktuellen Spezifikation O-RAN 7.2b.

Die erweiterte OpenBeam-Funkplattform von Mavenir bietet eine unvergleichliche Bandbreite und Tiefe an Lösungen, die KI-fähig und umweltfreundlich sind, darunter

Breitband-mMIMO-AAUs : Mavenirs 64TRX Massive MIMO AAU der nächsten Generation mit bis zu 600 MHz Momentan-Bandbreite für Kommunikationsdienstleister (CSPs) mit Zugang zu breiten Frequenzbereichen. Dadurch wird die Anzahl der für die Bereitstellung benötigten AAUs halbiert, was den Netzbetrieb rationalisiert und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Breitband-Multi-Band-RRUs : Mavenirs komplettes Set mit Remote Radio Units (RRUs), die mehrere Bänder mit Breitband-Leistungsverstärkern unterstützen - mit einer Ausgangsleistung von bis zu 480 W und einer Mittelband-Triband-Lösung, zusätzlich zu der bereits als Teil des OpenBeam-Portfolios verfügbaren Low-Band-Triband-Lösung. Die Breitband-Funkarchitektur ermöglicht es Betreibern, die Leistung dynamisch zwischen den Bändern aufzuteilen und so die Energieeffizienz insgesamt zu verbessern.

32TRX mMIMO AAUs der nächsten Generation : Die neue Generation der 32TRX Active Antenna Units (AAUs) von Mavenir, die auf der Qualcomm® QRU100 5G RAN-Plattform basieren, verbessern Leistung, Energieeffizienz und Funktionen für massive MIMO-Implementierungen.

Zusätzlich zur aktuellen O-RAN 7.2b-Spezifikation unterstützen die AAU-Lösungen von Mavenir auch ULPI (Uplink Performance Improvement), so dass Netzbetreiber die Uplink-Leistung verbessern, die Latenzzeit minimieren und die Fronthaul-Bandbreite reduzieren können, insbesondere in urbanen Umgebungen mit hohem Netzbedarf.

Mavenirs Innovation und Führungsrolle bei OpenBeam-Funklösungen wurde von dem globalen Marktforschungsunternehmen ABI Research gewürdigt, das Mavenir in seinem jüngsten Open RAN-Vergleichsbericht ( November 2023 ) als Gesamtführer und Top-Innovator einstufte. In dem Bericht wird Mavenir dafür gelobt, dass es mit seinem breiten Portfolio an Funkprodukten, die Mikro-, Makro-, Millimeterwellen- und mMIMO-Funktionen umfassen, auf die unterschiedlichen Anforderungen der Branche eingeht.

Job Benson, SVP, Geschäftsführer der Radio Business Unit bei Mavenir, sagte: "Unser OpenBeam-Portfolio zeigt in Live-Einsätzen auf der ganzen Welt seinen Wert als überzeugender Wachstumsmotor für Betreiber. Es bietet Funklösungen mit der Flexibilität, Kosteneffizienz und Intelligenz, um kritische Netzwerkanforderungen heute zu erfüllen, und eine robuste Innovationsplattform, wenn sich die Netzwerke weiterentwickeln und erweitern. Mavenir verfolgt ein aktives Entwicklungsprogramm, um die Funktionen und Fähigkeiten unserer standardsetzenden OpenBeam-Plattformen kontinuierlich zu verbessern und Kommunikationsdienstleistern die besten Lösungen für ihre Anforderungen an Funkzugangsnetzwerke zu bieten."

Das komplette OpenBeam"-Funkportfolio von Mavenir wird auf dem kommenden Mobile World Congress in Barcelona vom 26. bis 29. Februar in Halle 2 Stand 2H60 ausgestellt. Weitere Informationen über die Präsenz von Mavenir auf der Messe finden Sie unter www.mavenir.com/mwc-2024

Über Mavenir

Mavenir entwickelt die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit im Bereich fortschrittlicher Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das in jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu verändern. Das Unternehmen beschleunigt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Produkte mit der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

