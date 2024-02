Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 21.02.2024 Kursziel: 133,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Vorläufige Zahlen für 2023 leicht über den Erwartungen Während die vorläufigen Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 umsatzseitig nahezu exakt unserer letzten Schätzung entsprachen, konnten beim EBIT sowohl unsere als auch die eigenen Erwartungen noch ein Stück übertroffen werden. Als sehr erfreulich werten wir zudem auch den im Dezember vollzogenen Verkauf der Beteiligung futalis. Mit der Innovationskraft, dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und der starken Marken- und Marktpositionierung ist CEWE als Premium-Anbieter im Fotofinishing hervorragend aufgestellt. Dabei profitieren die Oldenburger im Kerngeschäftsfeld auch davon, dass hochwertigen individuellen Fotoprodukten ein hoher emotionaler Stellenwert zukommt, weshalb sich hier die Nachfrage weitgehend unabhängig von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verhält. Erfreulicherweise konnte die am Net Promoter Score gemessene Kundenzufriedenheit hier auch 2023 erneut gesteigert werden. Die Geschäftsfelder Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck sollten sich mit ihren optimierten Strukturen weiterhin solide entwickeln. Insgesamt bleiben wir daher auch für die weitere Entwicklung des Unternehmens positiv gestimmt. Auf Basis unseres leicht auf 133 Euro erhöhten Kursziels weist die CEWE-Aktie derzeit ein Kurspotenzial von gut 28 Prozent auf. Daher empfehlen wir unverändert, den Anteilsschein des Fotospezialisten zu "Kaufen". Dabei weist das Papier bei Ansatz unserer Dividendenschätzung aktuell eine Ausschüttungsrendite von 2,4 Prozent auf, wobei wir auch künftig von kontinuierlich steigenden Gewinnbeteiligungen der Anteilseigner ausgehen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28955.pdf

