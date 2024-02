Pressestimme: 'Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung' zu Fall Julian Assange

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung":

Julian Assange veröffentlichte geheime Informationen, die ihm zugespielt wurden. Er wäre die erste Person, die vor diesem Hintergrund auf der Grundlage des amerikanischen Spionagegesetzes in den USA verurteilt werden könnte. Damit würde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen und der Weg für die Verfolgung weiterer Journalisten geebnet. Assange sollte nicht ausgewiesen werden, sondern stattdessen in Großbritannien erneut Berufung einlegen können. Es wäre ein wichtiges Signal in einer Woche, in der westliche Staaten zu Recht den Kreml attackieren, sich aber auch fragen müssen, wie es um die Rechte und den Schutz demokratischer Werte im eigenen Land bestellt ist./nme/DP/mis