Bundestag debattiert über Wirtschaftsentwicklung und Ukraine-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag debattiert am Donnerstag (ab 09.00 Uhr) über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und über die deutsche Unterstützung für die Ukraine. Auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion wird es außerdem eine Aktuelle Stunde zur geplanten Bezahlkarte für Asylbewerber geben. In der Ampel-Koalition ist umstritten, ob für deren Einführung eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist.

Zur weiteren Unterstützung der Ukraine haben die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie die CDU/CSU-Opposition jeweils eigene Anträge vorgelegt. Während im Antrag der Ampel lediglich allgemein die "Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen" verlangt wird, erwähnt die Union explizit auch Marschflugkörper vom Typ Taurus. Diese wünscht sich auch die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lehnt eine Lieferung dieses Waffensystems an die von Russland angegriffene Ukraine aber nach wie vor ab.

Zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Regierungserklärung abgeben. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts hatte er bereits am Mittwoch erklärt, er sehe die deutsche Wirtschaft in einem "schweren Fahrwasser". Die Regierung erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. In der Herbstprognose rechnete sie noch mit einem Plus von 1,3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht.

Einmal mehr will die AfD in der Sitzung versuchen, einen Vizepräsidentenposten des Bundestags zu bekommen. Sie schlägt dafür ihren Abgeordneten Jan Ralf Nolte vor. Wie alle AfD-Bewerber zuvor dürfte dieser jedoch nicht die erforderliche Zahl von Stimmen bekommen./sk/DP/mis