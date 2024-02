EQS-News: Erstes SMARTments connect öffnet in Frankfurt mit Serviced Apartment-Konzept für Young Professionals und Community-Kitchens als Ausstattungsmerkmal

Emittent / Herausgeber: GBI Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Erstes SMARTments connect öffnet in Frankfurt mit Serviced Apartment-Konzept für Young Professionals und Community-Kitchens als Ausstattungsmerkmal



22.02.2024 / 11:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Frankfurt/Berlin, 22.02.2024. Am gestrigen Mittwoch öffnete in der Frankfurter City-Ost das erste Haus der Serviced Apartment-Marke SMARTments connect. Die neue Produktlinie der GBI Group bietet in der Borsigallee 9 vor allem für junge Berufstätige, Kontaktfreudige und Touristen 128 Serviced Apartments und jeweils eine Gemeinschaftsküche auf allen sechs Stockwerken. 17 Apartments haben darüber hinaus eigene Küchen. Auch die dort eingecheckten Gäste können sich für das Community-Kochen entscheiden. Abgerundet wird das Konzept der von der GBI Group errichteten Beherbergungsimmobilie durch Gemeinschaftsräume mit Möglichkeiten zum Co-Working und Veranstaltungs-Angebote.

Mit diesem Konzept geht SMARTments gezielt auf Bedürfnisse der jüngeren Zielgruppe ein. „Vor allem in Städten, in denen es viele für Young Professionals attraktive Unternehmen wie etwa innovative Start-ups gibt, wollen wir auch mit SMARTments connect präsent sein“, sagt Daniel Zawe, Geschäftsführer SMARTments: „Megatrends wie die fortschreitende Flexibilisierung des Arbeitsmarktes steigern Nachfrage und Chancen für solche jungen und innovativen Konzepte.“

Young Professionals wollen in den Serviced Apartments nicht nur einen privaten Rückzugsort haben, sondern – gerade bei befristeten Projekt-Engagements – über eine Community-Struktur im Haus unkompliziert und schnell Leute kennenlernen. „Die Kombination ist dieser Gästegruppe gerade bei längeren Aufenthalten besonders wichtig“, so Daniel Zawe: „Eine Community im Haus erleichtert und beschleunigt das Einleben in der neuen Stadt.“ Gefördert werden soll der Prozess durch Veranstaltungen, etwa gemeinsame Koch-Abende, Küchen-Konzerte, Wein- oder Gin-Verkostungen.

Am Standort in der Frankfurter City-Ost ist auch die Verkehrsanbindung ideal. Über die U-Bahn-Station Gwinnerstraße direkt vor der Tür gibt es eine hervorragende öffentliche Verkehrsanbindung. Die Linien U4 und U7 bringen SMARTments Gäste in 17 Minuten zum Hauptbahnhof, in 18 Minuten zur Messe und in 13 Minuten zu kulturellen Highlights beispielsweise in der Alten Oper. Die innerhalb weniger Minuten erreichbare Auffahrt zur Autobahn A 66 ermöglicht die schnelle Erreichbarkeit von Firmen oder Terminen in der Region. Die Gästegruppe der Touristen profitiert davon bei der Anreise zu Kultur-Highlights und Sehenswürdigkeiten im Umland.

Bei SMARTments connect gibt es kein starres Verhältnis der Einheiten mit und ohne Küche. „Das entscheiden wir für jeden Standort auf Grundlage von Stadt-Struktur und Nachfrageanalysen“, so Daniel Zawe. Erwartet werden in Frankfurt vergleichsweise mehr Kurzzeit-Reisende. „Während bei unserem etablierten Konzept SMARTments business die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ungefähr einen Monat beträgt, wird es bei SMARTments connect mehr Leisure-Gäste und damit auch Short- oder Medium-Stay-Reisen geben. Mit solchen Konzept-Varianten bauen wir die Produktlinie nachhaltig aus.“

Auch für Investoren sind diese Produkte interessant. Die Immobilie im Frankfurter Osten erwarb die abrdn Investments Deutschland AG für einen Spezialfonds. „Interessant für institutionelle Anleger sind Serviced Apartments nicht nur wegen langfristiger Pacht- und Mietverträge, sondern auch wegen ihres nachhaltigen Ertrags. So haben alle SMARTments Häuser auch in Corona Zeiten, ihre vollen Pachten bezahlt“, betont Simon Behr, Geschäftsführer der GBI Group. In 2023 verbuchte das Unternehmen in der Serviced Apartment-Sparte pro Zimmer 15 Prozent höhere Einnahmen als im Jahr zuvor. Möglich ist der wirtschaftliche Erfolg bei hoher Gästezufriedenheit auch durch die immer stärkere Digitalisierung des Betriebs. Alle Standard-Vorgänge vom Buchen über das Einchecken bis zu Rechnungsstellung werden vollautomatisch erledigt. Das Personal vor Ort kann sich somit auf die wichtige Betreuung individueller Anliegen konzentrieren. Das ist für die Gäste wichtiger und stärkt die Kundenbindung.

Eine weitere Standort-Entscheidung für ein SMARTments connect ist bereits gefallen. Bis 2025 entstehen in Bielefeld direkt am Hauptbahnhof 223 Einheiten. Daneben sind zwei weitere SMARTments business Häuser in Frankfurt, Airport (142 Einheiten) und Hamburg (160 Einheiten) im Bau. Aktuell sind somit neben 1171 geöffneten Serviced Apartments der GBI – in neun Häusern in Frankfurt, Berlin (3), Hamburg, München, Mannheim und Wien (2) – drei weitere Immobilien mit insgesamt 525 Einheiten im Bau. Gemeinsam mit den SMARTments student Einheiten kommen die SMARTments Betriebsgesellschaften derzeit auf 2.390 Einheiten (inkl. in Bau). Ziel ist es, in den nächsten Jahren auf rund 5.000 Apartments zu wachsen. Die Rolle des finanzstarken Immobilienfondsmanagers Henderson Park, als Gesellschafter der Unternehmensgruppe, ermöglicht sowohl die Übernahme bestehender Häuser und Portfolios als auch reine Pacht-Vereinbarungen mit anderen Entwicklern und Bestandshaltern. Mixed-Use Developments spielen bei dieser Wachstumsstrategie ebenfalls weiter eine Rolle. Serviced Apartments werden hier mit anderen Nutzungsarten, auch aus der SMARTments Familie, kombiniert.

Weitere Infos zu dem Beherbergungsangebot und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter:

https://www.smartments-business.de/standorte/frankfurt-city-ost

Über SMARTments:

„SMARTments business“ und „SMARTments connect“ sind Marken der GBI Group und bieten Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments, bei „SMARTments business“ inklusive eigener Kitchenette, bei „SMARTments connect“ sind zusätzlich auch Gemeinschaftsküchen integriert. Meist sind es Geschäftsreisende oder junge Berufstätige, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments – zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. 1171 Serviced Apartments sind aktuell insgesamt in Betrieb, darunter acht Häuser der Marke „SMARTments business“ in München, Hamburg, Berlin (3), Mannheim und Wien (2). Für die Marke „SMARTments connect“ ist nach der Eröffnung des ersten Hauses in Frankfurt (128 Apartments) eine weitere Immobilie mit 223 Einheiten in Bielefeld im Bau. Hinzu kommen ebenfalls 302 SMARTments business Einheiten, die sich in Frankfurt am Main (142) und Hamburg (160) im Bau befinden.Zusammen mit den SMARTments student Einheiten, ist SMARTments Betreiber an 15 Standorten mit 2.390 Einheiten (inkl. in Bau). Die Anzahl der Apartments soll in den nächsten Jahren auf über 5.000 wachsen. Dazu kommen die reinen Wohnprodukte SMARTments living und SMARTments senior living. Der Betrieb der beiden Serviced Apartments-Marken erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Group. www.smartments-connect.de, www.smartments-business.de www.smartments-student.de

Über die GBI Group:

Die GBI ist ein Immobilienentwickler, der sich auf geförderte und frei finanzierte Wohnungen, Serviced Apartments, Hotels, Studentenwohnungen, Mikro Apartments und Konzepte für Seniorenwohnen konzentriert. Die GBI hat Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro Investitionsvolumen realisiert. Dabei wurden über 7.500 Einheiten an Investoren übergeben. Weitere 1,3 Mrd. Umsatzvolumen (GDV) hat sich das Unternehmen für seine Development-Pipeline gesichert. Künftige Neubau-Projekte werden nach dem DGNB Gold Standard bzw. nach EH40-/QNG Anforderungen realisiert. In der zur GBI Group gehörenden GBI Capital werden die Bereiche Investmentmanagement, Fonds- und Assetmanagement sowie Fördermittelberatung gebündelt. Die GBI Capital hat in mehreren Fondsmandaten über 450 Millionen Euro Assets under Management. Gesellschafter der GBI ist der private Immobilienfondsmanager Henderson Park aus Großbritannien. http://www.gbi.ag

Pressekontakt:

GBI Group, SMARTments:

Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation,

Tel.: +49 221 – 29219282, Fax: +49 221 – 29219283, Mobil: +49 171 – 93 35 134,

Email: mail@ludwig-km.de