EQS-News: SFC Energy AG mit vorläufigen Konzernzahlen 2023 – Weiteres Rekordwachstum und erheblich gesteigerte Profitabilität – Prognose: fortgesetztes profitables Wachstum

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SFC Energy AG mit vorläufigen Konzernzahlen 2023 – Weiteres Rekordwachstum und erheblich gesteigerte Profitabilität – Prognose: fortgesetztes profitables Wachstum



22.02.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SFC Energy AG mit vorläufigen Konzernzahlen 2023 – Weiteres Rekordwachstum und erheblich gesteigerte Profitabilität – Prognose: fortgesetztes profitables Wachstum Konzernumsatz wächst deutlich um 38,6 % auf TEUR 118.148 (2022: TEUR 85.229)

Bereinigtes EBITDA steigt um 86,0 % auf TEUR 15.158 (2022: TEUR 8.150), bereinigte EBITDA-Marge mit 12,8 % deutlich über Vorjahresniveau (2022: 9,6 %)

Bereinigtes EBIT mehr als verdreifacht auf TEUR 9.696 (2022: TEUR 3.157), bereinigte EBIT-Marge gestiegen auf 8,2 % (2022: 3,7 %)

Prognose 2023 übertroffen auch aufgrund des starken vierten Quartals mit einem attraktiven Produktmix

Auftragsbestand zum Bilanzstichtag 2023 erhöht auf TEUR 81.300 (31. Dezember 2022: TEUR 74.176)

Internationalisierung trägt Früchte: Nordamerika und Asien sind wachstumsstärkste Regionen

Deutliches Wachstum aus beiden Segmenten: Clean Energy mit Umsatzplus von 37,1 % und Clean Power Management mit Umsatzplus von 41,7 %

Prognose 2024: Umsatzwachstum von ca. 20 % bis 30 % auf EUR 141,7 Mio. bis EUR 153,5 Mio., EBITDA bereinigt von EUR 17,5 Mio. bis EUR 22,4 Mio. und EBIT bereinigt von EUR 9,8 Mio. bis EUR 14,7 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 22. Februar 2024 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2023 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 vor. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Im Geschäftsjahr 2023 ist uns mit erneuten Spitzenwerten bei Umsatz und Ergebnis ein weiteres Rekordjahr gelungen, was unsere führende Position im Bereich der Brennstoffzellentechnologien unterstreicht. Besonders das starke Wachstum in Nordamerika, unserer umsatzstärksten Region mit einem Anstieg von 43,5 % im Vergleich zum Vorjahr, zeigt den Erfolg unserer regionalen Expansion. Wir werden diese Dynamik nutzen und den stark wachsenden US-Markt mit unserem neu gegründeten SFC-Standort in Salt Lake City weiter ausbauen und planen Ende des ersten Quartals 2024 startklar zu sein. Mit der Gründung unserer Tochtergesellschaft und dem Aufbau der Fertigung in Indien haben wir entscheidende Schritte zur internationalen Expansion umgesetzt. Im laufenden Quartal erfolgen erste große Lieferungen aus unserem eigenen Standort. Unsere Präsenz in New Delhi/Gurgaon legt eine solide Basis für eine nachhaltige Expansion sowohl in Indien als auch in ganz Asien. Zudem werden wir unsere Supply-Chain-Fähigkeiten für die gesamte Gruppe vor Ort stärken, um perspektivisch auch hier das enorme Potenzial des indischen Marktes zu heben. In Großbritannien ist der IP-, Know-how und Anlagen-Transfer erfolgreich abgeschlossen, der Baufortschritt verläuft nach Plan und der Produktionsstart wird im zweiten Quartal 2024 erfolgen. Die damit verbundenen Anlaufkosten haben wir einkalkuliert und betrachten sie als entscheidende Investitionen in langfristige Kosten- und Wettbewerbsvorteile. Auch wenn der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weltweit mehr Zeit in Anspruch nehmen wird und die finanzielle Unterstützung der Energiewende durch öffentliche Mittel zum Teil nicht so schnell oder nicht im ursprünglich angedachten Umfang realisierbar erscheint, bleibt der gesellschaftliche Konsens über die Notwendigkeit der Dekarbonisierung der Energieinfrastruktur bei gleichzeitiger Erhaltung der Resilienz unverändert und eine langfristige Priorität. Diese treibt weiterhin auch die Nachfrage nach unseren Brennstoffzellentechnologien. Als finanziell stabiler Marktführer streben wir an, unseren Technologievorsprung und etablierten Marktzugang weiter zu nutzen, um insbesondere auch in einem wirtschaftlich anspruchsvolleren Umfeld überproportional und profitabel zu wachsen. Zudem sehen wir vermehrt Möglichkeiten der Marktkonsolidierung und planen, diese aktiv gemäß unserer Drei-Säulen-Strategie – regionale/internationale Expansion, Ausbau der Technologieführerschaft und komplementäre M&A-Tätigkeit – zu nutzen. Dieser Kurs hebt uns deutlich von unserer Peergroup ab und unterstreicht unsere klare Differenzierung in der Branche.“ Umsatz- und Ergebnisentwicklung Nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen erwirtschaftete der SFC Energy Konzern im Geschäftsjahr 2023 ein starkes Umsatzwachstum. Die Umsatzerlöse stiegen um 38,6 % auf TEUR 118.148 (2022: TEUR 85.229). Der Anstieg resultiert aus der anhaltend hohen Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen im Segment Clean Energy sowie einem deutlichen Umsatzwachstum des Segmentes Clean Power Management aufgrund eines verbesserten Marktumfeldes in den Kernzielbranchen. Das bereinigte EBITDA konnte im Berichtsjahr 2023 nach vorläufigen Berechnungen sehr deutlich um 86,0 % auf TEUR 15.158 (2022: TEUR 8.150) gesteigert werden. Die bereinigte EBITDA-Marge übertraf 2023 mit 12,8 % das Vorjahresniveau merklich (2022: 9,6 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT hat sich gegenüber dem Vorjahr nach vorläufigen Berechnungen auf TEUR 9.696 (2022: TEUR 3.157) mehr als verdreifacht. Die daraus resultierende bereinigte EBIT-Marge hat sich mit 8,2 % (2022: 3,7 %) mehr als verdoppelt. Das erhebliche Umsatzwachstum, die merkliche Expansion der Bruttomargen und die im Vergleich zum Umsatz unterproportionale Zunahme der bereinigten Funktionskosten wirkten sich positiv auf das bereinigte EBITDA und das bereinigte EBIT aus. Segmententwicklung Das Segment Clean Energy erzielte laut vorläufigen Berechnungen aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen ein starkes Umsatzwachstum von 37,1 % auf TEUR 79.032 (2022: TEUR 57.632). Insbesondere hat die Nachfrage im Bereich der Energielösungen für industrielle Anwendungen zugenommen, u. a. für zivile Sicherheitstechnik, Datenübertragung, Digitalisierung und Energie sowie im Bereich der öffentlichen Sicherheit, während der Umsatz im Bereich privater Anwendungen aufgrund eines zurückhaltenden Konsumverhaltens spürbar zurückging. Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management stiegen laut vorläufigen Berechnungen um 41,7 % auf TEUR 39.116 (2022: TEUR 27.597). Das Wachstum beruhte hauptsächlich auf einer anhaltend positiven Nachfrage bei Bestands- und Neukunden, sowohl in Europa als auch in Nordamerika. Zudem stieg im Berichtsjahr bei bestehenden Kunden der Bedarf im Energiesektor aufgrund des stabilen Marktumfelds. Darüber hinaus war der Segmentumsatz im Vorjahr besonders von einem herausfordernden Beschaffungsumfeld und Lieferengpässen in der Elektronikindustrie geprägt, die erst im zweiten Halbjahr 2022 allmählich nachließen. Auftragseingang und Auftragsbestand Die Auftragseingänge beliefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 124.799 (2022: TEUR 127.195). Der Auftragsbestand des Konzerns nahm stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2023 um rund 10 % auf TEUR 81.300 zu (31. Dezember 2022: TEUR 74.176). Prognose 2024 Auf Basis der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 mit erneut historischen Bestmarken in einem herausfordernden Umfeld sowie der anhaltenden Auftragsdynamik geht der Vorstand davon aus, dass auch das Jahr 2024 von einem starken Wachstum geprägt sein wird. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von ca. 20 % bis 30 % auf etwa EUR 141,7 Mio. bis EUR 153,5 Mio. erwartet, welches deutlich stärker vom Segment Clean Energy getrieben sein wird. Im Berichtsjahr 2024 wird eine steigende Nachfrage in allen regionalen Märkten erwartet, wobei die stärksten Wachstumsimpulse voraussichtlich aus dem nordamerikanischen und asiatischen Raum kommen werden. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine Steigerung für das bereinigte EBITDA auf voraussichtlich EUR 17,5 Mio. bis EUR 22,4 Mio. und damit eine stabile bis leicht steigende EBITDA-Marge. Die weitere Margenausweitung ist abhängig von der zeitlichen Umsetzung geplanter Wachstumsinvestitionen, insbesondere der regionalen Expansion, und den potenziellen Auswirkungen gestiegener Material- und Beschaffungskosten. Es wird dabei unterstellt, dass die höheren Kosten in einem gewissen Umfang an die Kunden weitergegeben werden können. Auf Basis der Planung der Segmente Clean Energy und Clean Power Management geht der Vorstand davon aus, dass das bereinigte EBIT für den Konzern im Jahr 2024 zwischen EUR 9,8 Mio. und EUR 14,7 Mio. liegen wird. Diese Planung berücksichtigt insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der regionalen Expansion und dem Aufbau der MEA-Produktion. Detaillierte Finanzinformationen Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 wird die SFC Energy AG mit dem Geschäftsbericht 2023 am 27. März 2024 veröffentlichen. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 22. Februar 2024, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com. Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen operative Niederlassungen in den Niederlanden, Rumänien, Indien, USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Energy IR Presse Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten („Zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie „davon ausgehen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

22.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com