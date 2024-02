Fed-Vize sieht Inflation auf Rückzug - Zinswende kann dieses Jahr kommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der Vize-Chef der US-Notenbank, Philip Jefferson, sieht den Weg für eine Zinswende im laufenden Jahr weitgehend geebnet.

"Ich bleibe vorsichtig optimistisch, was unsere Fortschritte bei der Inflation angeht", sagte er am Donnerstag am Peterson Institute for International Economics. Wenn sich die Wirtschaft im Großen und Ganzen wie erwartet entwickele, werde es wahrscheinlich angebracht sein, im Jahresverlauf mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Einen Zeitpunkt nannte er jedoch nicht.

Die Federal Reserve (Fed) hat bereits klargemacht, dass sie nichts übereilen will. Wie aus den Protokollen der Zinssitzung von Ende Januar hervor, wiesen die meisten Teilnehmer des Treffens auf die mit einer zu frühen Zinssenkung verbundenen Risiken hin. Nur einige Währungshüter hätten die Gefahren betont, die mit einem zu langen Festhalten an einem "zu restriktiven Kurs" einhergehen.

Die Währungshüter waren sich "im Großen und Ganzen" einig, dass sie "größeres Vertrauen" mit Blick auf das Sinken der Inflation benötigen, bevor sie Zinssenkungen in Betracht ziehen. An den Terminmärkten wird weiter darauf spekuliert, dass die Zinswende nicht vor Juni kommen wird.

Die Notenbank hat den Leitzins nach einer Phase teils kräftiger Erhöhungen in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. Die Währungshüter hatten in ihrem Zinsausblick für 2024 insgesamt drei Schritte nach unten avisiert - also eine Senkung des Zinsniveaus um 0,75 Prozentpunkte. Auf der März-Sitzung werden sie einen aktualisierten Ausblick vorlegen.

