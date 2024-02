Großbritannien: Unternehmensstimmung steigt auf Neun-Monats-Hoch

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in Unternehmen in Großbritannien hat sich im Februar weiter verbessert und den höchsten Wert seit neun Monaten erreicht. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 53,3 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen unveränderten Indexwert von 52,9 Punkten erwartet.

Der Indikator für die gesamte Wirtschaft steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten und erreicht den höchsten Wert seit Mai 2023. Mit Werten oberhalb von 50 Punkten zeigt der Indikator Wachstum in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft an.

Im Bereich Dienstleistungen verharrte der Indexwert auf 54,3 Punkte. Der Wert für die Industriebetriebe stieg zwar leicht auf 47,1 Punkte, liegt damit aber weiter unter der Expansionsschwelle.

Chefvolkswirt Chris Williamson von S&P Global sprach von "besonders ermutigenden" Daten, die auf einen stärkeren Optimismus für die kommenden Monate hindeuten. Allerdings gebe es aber nach wie vor eine Reihe von Sektoren der britischen Wirtschaft, die Anlass zur Sorge geben. Nach Einschätzung von Williamson wird die konjunkturelle Belebung zu einem großen Teil von einer größeren Nachfrage nach Finanzdienstleistungen getragen, die auf der Hoffnung auf eine Zinssenkung der britischen Notenbank beruhen./jkr/jsl/stk