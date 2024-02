Kreml nennt Bidens Äußerung über Putin "Schande"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Moskau (Reuters) - Das russische Präsidialamt hat empört auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über Amtsinhaber Wladimir Putin reagiert.

Putins Sprecher Dmitri Peskow sprach am Donnerstag von einer "Schande", Biden geriere sich als "Hollywood Cowboy". Der US-Präsident hatte Putin bei einer Wahlkampfveranstaltung als "crazy son of a bitch" bezeichnet, was wörtlich "verrückter Hurensohn" oder "verrückter Mistkerl" bedeutet, im amerikanischen Sprachgebrauch aber in der Regel nicht so drastisch gemeint ist.

"Die Verwendung solch einer Sprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten gegen das Oberhaupt eines anderen Staates wird unseren Präsidenten, Präsident Putin, kaum verletzen", sagte Peskow. Die Äußerung sei "wahrscheinlich irgendeine Art des Versuchs, wie ein Hollywood Cowboy auszusehen. Aber, ehrlichgesagt, ich glaube nicht, dass das möglich ist". Peskow betonte, Putin selbst würde solche Worte nicht wählen. "Das ist noch nie passiert, und ich denke, mit solch einem Vokabular entwürdigt sich Amerika selbst." Biden hat Putin im Zusammenhamng mit dem Ukraine-Krieg auch schon als Schlächter und als Kriegsverbrecher bezeichnet.

(Bericht von Guy Faulconbridge; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)