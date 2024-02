Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Medizintechniksektor zurück auf Erfolgskurs



22.02.2024 / 10:30 CET/CEST



Marktkommentar vom 22. Februar 2024 Medizintechniksektor zurück auf Erfolgskurs Im Januar konnten alle Aktienmärkte ein Plus verzeichnen. Der Aufschwung, der bereits im letzten Quartal 2023 seinen Anfang nahm, hält weiter an. In diesem Umfeld legte der von Stefan Blum und Marcel Fritsch verwaltete Bellevue Medtech & Services Fonds deutlich zu und lässt die breiten Aktienindices hinter sich. Die Chancen für weiteres Wachstum in 2024 stehen gut. Im Januar befanden sich sowohl die globalen Aktienmärkte als auch europäische Werte weiter im Aufwind. Der breite Gesundheitssektor und der Medizintechniksektor entwickelten sich sogar besser und profitieren vom wiedererwachten Investoreninteresse. Die Fundamentalfaktoren des Gesundheitssektors scheinen sehr gut zum aktuellen Makroumfeld zu passen. Zusätzlich zeigen die Medizintechnikmärkte ein sehr erfreuliches Absatzwachstum. Ursache hierfür sind zum einen die vielen neuen oder erst kürzlich im Markt eingeführten Produkte mit «Blockbuster-Potenzial». Zum anderen sorgen die während der Corona-Pandemie aufgeschobenen Eingriffe – wie von Stefan Blum und Marcel Fritsch prognostiziert – in 2024 für zusätzliches Volumenwachstum und damit zu einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung bei den Medizintechnikunternehmen. «Einen grossen Wachstumsschub erwarten wir auch durch die vermehrte Nutzung von künstlicher Intelligenz im Medizintechnik- und Servicebereich. Die Anwendung von generativer KI (GenAI) treibt die Digitalisierung im Bereich Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen voran, indem sie Therapiemethoden optimiert und den Verwaltungsaufwand um etwa einen Viertel reduziert. Dies dürfte eine nächste Innovationswelle auslösen», meint Stefan Blum. Positive Gewinnschätzungen bei Medtechunternehmen Positiv stimmen die beiden Portfoliomanager auch die Gespräche, die sie anlässlich der J.P.Morgan Healthcare Conference in San Francisco vor Ort mit vielen Unternehmen geführt haben. «Hier kommen jährlich die wichtigsten Gesundheitsunternehmen mit ihren Topmanagern zusammen und viele geben bereits erste Einschätzungen zur Umsatz- und Gewinnentwicklung im 4. Quartal 2023 ab. Diese waren geprägt von der starken Wachstumsdynamik bei den chirurgischen Eingriffen und der optimistischen Einschätzung für das neue Geschäftsjahr 2024», fasst Marcel Fritsch zusammen. So überrascht es nicht, dass die grosskapitalisierten Unternehmen wie Intuitive Surgical, Stryker, Boston Scientific, Medtronic und Abbott eine starke Aktienkursperformance im Januar zeigten. Intuitive Surgical übertraf die Erwartungen der Anleger mit einem starken Wachstum bei den chirurgischen Eingriffen, der Anzahl der verkauften Chirurgieroboter und vor allem mit der Ankündigung seines neuen robotergestützten Chirurgiesystems da Vinci 5. Auch mittel- und kleinkapitalisierte Medizintechnikunternehmen wie Shockwave, Procept BioRobotics, Axonics und TransMedics gelang der Jahresauftakt. Zudem erhielt Axonics ein Übernahmeangebot von Boston Scientific, was beispielhaft aufzeigt, dass die Übernahmeaktivitäten im Healthcare-Sektor wieder deutlich zunehmen. Mehrheitlich positives Bild bei Gesundheitsdienstleistern Auch die Gesundheitsdienstleister zeigten sich mehrheitlich von der erfreulichen Seite. HCA Healthcare, der grösste US-Krankenhausbetreiber, übertraf die Erwartungen durch höhere Eingriffsvolumen, Preise und niedrigere Personalkosten. Die Mehrheit der US-Krankenversicherer entwickelte sich positiv. Elevance, das sich auf die Krankenversicherungen für Arbeitnehmer fokussiert, übertraf die Gewinnerwartungen aufgrund niedrigerer medizinischer Kosten und hat seine Gewinnprognosen für 2024 erhöht. Centene und Cigna haben ihre Gewinnschätzungen auf der J.P. Morgen Healthcare Conference bestätigt. Humana, ein auf Medicare Advantage für Menschen über 65 Jahre spezialisierter Krankenversicherer, enttäuschte die Anleger mit seinem Quartalsergebnis und seinem Gewinnausblick für 2024. Humana wurde von der starken Nachfrage seiner Versicherten nach Gesundheitsleistungen überrascht und hat daher seine Prämien für 2024 zu niedrig angesetzt. Die beiden Portfoliomanager gehen davon aus, dass dies ein vorübergehendes, unternehmensspezifisches Problem ist. Rückenwind in 2024 getragen von vielen Faktoren Aus fundamentaler Sicht bewegen sich die Medizintechnikunternehmen, Krankenhausbetreiber und Krankenversicherer bereits seit Mitte 2023 auf einem stabil überdurchschnittlichen Wachstumskurs, der sich 2024 unverändert fortsetzen dürfte. «In der laufenden Quartalsberichterstattung für das 4. Quartal 2023 haben viele Medizintechnikunternehmen überdurchschnittlich gute Quartalsergebnisse vorgelegt. Viele Unternehmen erwarten für 2024 ein starkes Wachstum der chirurgischen Eingriffe. Die Zulassung und Markteinführung relevanter neuer Produkte wird für ein weiterhin hohes Umsatzwachstum sorgen. Beispiele hierfür sind TriClip, AVEIR und Libre von Abbott, Farapulse PFA von Boston Scientific und das neue roboterbasierte Chirurgiesystem da Vinci 5 von Intuitive Surgical. Wir erwarten, dass die Preissetzungsmacht im niedrigen einstelligen Bereich bleiben wird. Die Margen dürften aufgrund des überdurchschnittlichen Umsatzwachstums und der weiteren Verbesserung der Lieferketten steigen», kommentiert Stefan Blum. Marcel Fritsch meint zu den Gesundheitsdienstleistern: «Unter den Gesundheitsdienstleistern sehen wir bei Krankenhäusern und US-Krankenversicherern grosses Potenzial für Wertsteigerungen. Wir glauben, dass Krankenhäuser von starken Behandlungsvolumen, höheren Preisen und moderat steigenden Personalkosten profitieren werden. Bei den Krankenversicherern erwarten wir eine gute Entwicklung des Prämienvolumens aufgrund des soliden Wachstums der Versichertenzahl und des Prämienwachstums. Anhaltend hohe Zinsen für US-Staatsanleihen können ebenfalls zu einer Gewinnverdichtung führen. Die politischen Risiken bleiben gering. Wir gehen davon aus, dass es aufgrund der US-Wahlen im November 2024 in beiden Kammern keine klaren Mehrheiten geben wird.» 2024 dürfte deutlich Rückenwind für den Bellevue Medtech & Services mit sich bringen. Bellevue Medtech & Services (LU0415391431): Hier mehr erfahren

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht/Zürich

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 07, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch

Bellevue – Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2023 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 8.1 Mrd.

