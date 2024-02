^

Original-Research: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG Unternehmen: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG ISIN: DE000A2AA1Q5 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: KAUFEN Kursziel: 19,75 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer, Cosmin Filker -ISA als ideales Investment in Bildung und Sustainable Impact -Neuer Schulcampus als essenzieller Wachstumsfaktor ab dem Schuljahr 2027/28 Die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) wurde im Jahr 2005 gegründet. Zum 31.08.2023 waren insgesamt 336 Schülerinnen und Schüler in vierzehn Jahrgangsstufen eingeschrieben. Als internationale Schule ist die ISA in ein weltweites Netzwerk von ca. 3.300 Schulen eingebunden, das einen barrierefreien, grenzüberschreitenden Schulwechsel ermöglicht. Am Ende der zehnten Klasse erhalten die Schülerinnen und Schüler, die in Deutschland anerkannte mittlere Reife, am Ende der zwölften Klasse das weltweit anerkannte IB-Diploma. Dieses internationale Abitur gilt in Deutschland als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung für Fachhochschulen und Universitäten. Als internationale Schule richtet sich die ISA zum einen an Familien und Kinder von international mobilen Mitarbeitern, die in global agierenden Unternehmen beschäftigt sind. Für ausländische Fachkräfte ist ein weltweit einheitliches Schulkonzept von großer Bedeutung, so dass internationale Schulen eine aktive Rolle bei der Anwerbung und Bindung von Arbeitskräften spielen und letztlich den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern. Neben der Ausbildung von internationalen Fachkräften werden die internationalen Schulen auch als Alternative zum staatlichen Schulsystem wahrgenommen und profitieren dabei von der wachsenden Beliebtheit der Privatschulen. Die ESG-Analyse hat ermittelt, dass sich das ESG-Profil der ISA durch eine umfassende Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in den untersuchten Bereichen Umwelt- und Klimamanagement, Soziales sowie Unternehmensführung auszeichnet. Damit setzt die ISA die forcierte nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensstrategie unter dem Leitbild "Bildung für nachhaltige Entwicklung" aktiv um. Die Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Soziales sowie Unternehmensführung und die kontinuierliche Anpassung der Ziele und der Geschäftsentwicklung im Hinblick auf die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen sind Bestandteil der Strategie. Damit wird dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ganzheitlich Rechnung getragen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die ISA mit 6,77 Mio. EUR (Vorjahr: 6,46 Mio. EUR) den höchsten Gesamtumsatz seit ihrer Unternehmensgründung. Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 betrug die Gesamtzahl der eingeschriebenen Schüler 336 (VJ: 339). Im Jahresverlauf verzeichnete die ISA einen positiven "Schülersaldo", und in der Spitze stieg unterjährig die Schüleranzahl auf 361 Schüler, dem höchsten Wert seit ISA-Bestehen. Zum Schuljahresende waren 351 Schüler (VJ: 342) eingeschrieben, was ebenfalls einen neuen Rekordwert markiert hat. Demzufolge ist es der ISA gelungen, die Gesamtumsatzerlöse zu steigern. Diese setzen sich aus Schulgeldeinnahmen in Höhe von 5,17 Mio. EUR (VJ: 5,01 Mio. EUR) und staatlichen Zuschüssen in Höhe von 1,60 Mio. EUR (VJ: 1,45 Mio. EUR) zusammen. Ins-gesamt entspricht dies einer Umsatzsteigerung von +4,7% gegenüber dem Vor-jahr. Zudem hat die Gesellschaft erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,17 Mio. EUR (Vorjahr: 0,16 Mio. EUR) erwirtschaftet. Bei der Ergebnisbetrachtung ist zu berücksichtigen, dass die ISA aufgrund ihres Status als gemeinnützige AG ihre Gewinne reinvestieren muss, was bei nachhaltiger Gewinnerzielung zu einer Steigerung des "inneren" Unternehmenswertes führt. In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, dass es dem Unternehmen in nur zwei Jahren gelungen ist, den durch die IPO-Kosten entstandenen Bilanzverlust in einen Bilanzgewinn umzuwandeln und somit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Dies ist ein guter Beleg für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Zukunftspotenzial der ISA. Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2023/24 waren 359 Schüler eingeschrieben, was nahe an der maximalen Kapazität des aktuellen Schulcampus liegt. Dennoch erwarten wir in der Übergangsphase zwischen Bau- und Umzugsphase einen An-stieg der Schulplatzkapazitäten. Dies vor dem Hintergrund einer temporären Kapazitätserweiterung durch Schulcontainer als Klassenraumersatz. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die ISA mittels Schulcontainern als Zwischenlösung eine zusätzliche Kapazität von 40 bis 50 Schülern schaffen kann, um die hohe Nach-frage nach Schulplätzen an der ISA kurzfristig bis zum Umzug in den neuen Schulcampus decken zu können. Mit Beginn des Umzugs in das neue Schulgebäude gehen wir von einer sukzessiven Erhöhung der Schülerkapazität aus. So rechnen wir bereits für das Schuljahr 2027/28 mit einem Anstieg auf 440 Schüler. In der langfristigen Planung gehen wir von einem stetigen Ausbau der Kapazitäten bis zu einer maximalen Auslastung von ca. 510 Schülern im Schuljahr 2030/31 aus. Wir gehen davon aus, dass die Umsatzerlöse aus Schulgeldern und staatlichen Zuschüssen parallel zum Ausbau der Schülerkapazitäten steigen werden. Konkret erwarten wir für das laufende Schuljahr 2023/24e aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen auf 360 (Vorjahr: 336) einen Gesamtumsatz von 7,37 Mio. EUR (Vorjahr: 6,77 Mio. EUR) und damit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Für die beiden folgenden Schuljahre erwarten wir durch die temporäre Kapazitätserweiterung in Form von Schulcontainern als Klassenraumersatz eine weitere deutliche Umsatzsteigerung auf 8,21 Mio. EUR bzw. 8,37 Mio. EUR. Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 dürfte die ISA zudem mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen (FK-Aufnahme) verbunden sein dürfte. Daher rechnen wir bis zum Bezug des neuen Standorts in den Geschäftsjahren 2026/27 sowie 2027/28 sogar mit einem leichten Rückgang des Jahresergebnisses auf 0,15 Mio. EUR bzw. 0,20 Mio. EUR. Ab dem Geschäftsjahr 2028/2029 erwarten wir aufgrund geringerer Abschreibungen bzw. geringerer FK-Aufwendungen wieder einen deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses und damit einhergehend einen nachhaltigen Anstieg des Jahresergebnisses. Der im Rahmen des Bewertungsmodells ermittelte faire Unternehmenswert der ISA beläuft sich auf 9,18 Mio. EUR bzw. 19,75 EUR je Aktie (bisher. 19,50 EUR). Die leichte Kurszielerhöhung reflektiert die höheren Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Demgegenüber stehen aber angehobene gewichtete Kapitalkosten (WACC) auf 4,60 % (bisher: 3,60 %), die den höheren risikolosen Zinssatz sowie die höhere Gewichtung der Eigenkapitalkosten (Zielkapitalstruktur) wiedergeben. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28959.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 22.02.2024 (09:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 22.02.2024 (10:30 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °