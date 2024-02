OTS: Sky Deutschland / Sky TV: Der perfekte Einstieg in die Welt von Sky (FOTO)

Sky TV: Der perfekte Einstieg in die Welt von Sky (FOTO) Unterföhring (ots) - - Komfortabler und attraktiver Einstieg in die Welt des IPTV - Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis schon für 10 Euro pro Monat - Enthalten sind die wichtigsten Free-TV-Sender in bester HD-Qualität ohne Zusatzkosten, Sky Sport News inklusive sowie Mediatheken und Apps an einem Ort - Beliebig zubuchbare Premium-Pakete mit dem besten Sky Content wie Fußball-Bundesliga, Formel 1 oder die neuesten Film-Highlights - Für nur fünf Euro mehr inklusive Sky Entertainment und Netflix Unterföhring, 22. Februar 2024 - Noch 130 Tage, dann fällt in Deutschland ein Relikt aus einer Zeit ohne Streaming: das Nebenkostenprivileg. Spätestens zum 1. Juli erhalten Mieter die Freiheit, selbst über ihren TV-Anschluss und damit über ihren gewünschten Weg des Fernsehkonsums zu bestimmen. Sky Deutschland bietet eine attraktive Alternative für dieses neue TV-Zeitalter und mit Sky TV das perfekte Einstiegsprodukt in die Welt von Sky. Mit Sky TV erhalten die Konsumenten für nur 10 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten Zugang zu den wichtigsten Free-TV-Sendern in HD-Qualität ohne Zusatzkosten, die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort, Live-Sport-Berichterstattung mit Sky Sport News inklusive Bundesliga Highlights und vieles mehr. Außerdem haben die Kunden die Option auf ein Jahr Discovery+ ohne Zusatzkosten. Einfach Sky TV mit dem Internet verbinden und die Lieblingsinhalte können im Handumdrehen geschaut werden. Dabei sparen sich Konsumenten die Kosten für den Kabelanschluss und profitieren von dem besonderen Nutzungserlebnis der prämierten Sky Plattform. Zudem erhalten die Konsumenten eine smarte Sprachfernbedienung, die die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv macht. Zudem lässt sich Sky TV jederzeit beliebig um attraktive Content-Pakete wie Sky Bundesliga, Sky Sport oder Sky Cinema erweitern. Für nur fünf Euro* mehr erhalten Kunden, die sich neben Sky TV auch für Entertainment Plus entscheiden, eine unvergleichliche Kombination aus Entertainment-Inhalten von Sky und Netflix sowie alle weitere Vorzüge von Sky TV wie die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort. Wolfram Wildhagen, Senior Vice President Sky Commercial & Consumer bei Sky Deutschland: "Sky ist das Tor in eine fantastische Entertainment-Welt mit den besten Fiction- und Sportinhalten und für jeden Geschmack bieten wir das passende Angebot. So haben wir jetzt mit Sky TV ein Einstiegsangebot ins Leben gerufen, um Menschen anzusprechen, die ohne Zusatzkosten die beliebtesten Free-TV Sender in bester HD Qualität genießen und auf einfachem Wege die besondere Welt von Sky kennenlernen wollen. Wir liefern damit eine spannende Option für alle Haushalte, die mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs eine starke Alternative suchen." *Das Kombiangebot Entertainment Plus kostet 15 Euro monatlich bei einem Einjahresvertrag statt regulär 22,50 Euro monatlich Über Sky Deutschland: Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals (https://www.sky.de/originals) . Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky. Pressekontakt: Jens Bohl External Communications Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/5719685 OTS: Sky Deutschland