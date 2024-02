Pistorius vermeidet Nennung von Taurus in Bundestags-Debatte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat in der Bundestags-Debatte über den Antrag der Koalition zur Unterstützung der Ukraine vermieden, über die Taurus-Marschflugkörper zu sprechen.

In einer Zwischenfrage des CDU-Abgeordneten Jürgen Hardt, ob in dem Antrag die Lieferung dieser Systeme gefordert werde, antwortete Pistorius am Donnerstag: "Das kann ich nicht beurteilen." Er sei schließlich nicht Mitglied der SPD-Fraktion.

In dem Antrag fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP "die Lieferung von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen und Munition" an die Ukraine. Aus der FDP-Fraktion war zu hören, dass damit vor allem Taurus gemeint seien. Bundeskanzler Olaf Scholz wies diese Darstellung zurück. Er lehnt die Lieferung von Taurus weiterhin ab.

(Bericht von Alexander Ratz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)