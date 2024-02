US-Firma will erste kommerzielle Mondlandung schaffen

HOUSTON (dpa-AFX) - Nach mehreren gescheiterten Anläufen verschiedener Unternehmen will eine US-Firma am Donnerstag (ab 23.49 Uhr MEZ) die erste kommerzielle Mondlandung der Raumfahrtgeschichte versuchen. Klappt die Landung, wäre es auch die erste - wenn auch unbemannte - US-Mondlandung seit den "Apollo"-Missionen vor mehr als 50 Jahren. Der Lander "Nova-C" des US-Unternehmens Intuitive Machines soll sanft in der südlichen Region des Erdtrabanten aufsetzen. Mondlandungen gelten als technisch höchst anspruchsvoll und gehen häufig schief. Allein in diesem Jahr liefen schon zwei geplante Landungen anders als erhofft.

Der Lander von Intuitive Machines mit dem Spitznamen "Odysseus" ist etwa so groß wie eine altmodische britische Telefonzelle, hat Aluminium-Beine, wiegt rund 700 Kilogramm und kann etwa 130 Kilogramm Ladung mitnehmen. Einen großen Teil davon hat die Nasa mit Forschungsgeräten und anderem belegt, den Rest haben sich vor allem kommerzielle Unternehmen für ihre Vorhaben gesichert. Zudem hat der US-Künstler Jeff Koons 125 Miniaturskulpturen aus rostfreiem Stahl mitgeschickt.

"Nova-C" war vor einer Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet./cah/DP/zb