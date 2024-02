HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) für Donnerstag nächster Woche zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung beginne am Donnerstag um 3.00 Uhr und ende am Samstag um 3.00 Uhr, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in Hamburg mit./klm/DP/mis