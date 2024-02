APA ots news: Einladung: Pressekonferenz: "Präsentation des Aktienbarometers 2024" am 1. März um 10 Uhr

Wertpapierbesitz in Österreich weiter gestiegen - weitere Impulse für einen starken Kapitalmarkt notwendig Wien (APA-ots) - Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher kümmern sich eigenverantwortlich um ihre Altersvorsorge und ihren privaten Vermögensaufbau. Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass Besitz und Interesse an Aktien, Anleihen und Fonds kontinuierlich steigen. Das "Aktienbarometer", eine jährliche Umfrage im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV), des Aktienforums und der Wiener Börse, zeigt wie viele Menschen Wertpapiere besitzen, wie sich diese verteilen und welche Schlüsse und Handlungsempfehlungen sich daraus ableiten lassen. Die Ergebnisse der Umfrage "Aktienbarometer 2024 - Anlageverhalten in Österreich" dürfen wir Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen: Freitag, 1. März 2024, 10:00 Uhr IV-Media Center, Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien Ihre Gesprächspartner sind: * Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung * Robert Ottel, Präsident Aktienforum * Angelika Sommer-Hemetsberger, stv. Aufsichtsratsvorsitzende Wiener Börse AG * Peter Hajek, Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [presse@iv.at] (mailto:presse@iv.at) Pressekonferenz: "Präsentation des Aktienbarometers 2024" Mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Robert Ottel, Präsident Aktienforum, Angelika Sommer-Hemetsberger, stv. Aufsichtsratsvorsitzende Wiener Börse AG, Peter Hajek, Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH. Datum: 1.3.2024, um 10:00 Uhr Ort: Haus der Industrie IV-Media Center Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien Rückfragehinweis: Industriellenvereinigung Marlena Mayer Pressesprecherin +43 (1) 711 35-2315 marlena.mayer@iv.at https://iv.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/112/aom