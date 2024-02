Bundesbank-Bilanz: Wieder kein Gewinn für den Bund?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesbank legt an diesem Freitag (11.00 Uhr) ihren Geschäftsbericht für 2023 vor. Nach drei Nullrunden in Folge droht dem Bund ein weiteres Jahr ohne Überweisung aus Frankfurt. Bei der Bilanzvorlage vor einem Jahr hatte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel von zunehmenden Belastungen in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Notenbank gesprochen.

Für das Geschäftsjahr 2024 könnte nach damaliger Einschätzung erstmals seit 1979 ein Verlust in der Bilanz der Deutschen Bundesbank stehen. Im von der Zinswende geprägten Geschäftsjahr 2022 hatte die Bundesbank einen Verlust vermieden, indem sie rund eine Milliarde Euro aus ihrer Risikovorsorge nutzte.

Über Jahre hatte das Bundesfinanzministerium im Bundeshaushalt traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro eingeplant. 2019 durfte sich der damalige Ressortchef und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den höchsten Bundesbank-Gewinn seit der Finanzkrise freuen: 5,85 Milliarden Euro./ben/DP/mis