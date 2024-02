DAX: Tägliche Prognose vom 23.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

DAX - Daytrading und Tageseinsch├Ątzung, 23.02.2024

Unsere Prognose & Tageseinsch├Ątzung f├╝r den DAX /DE40

├ťbergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.272 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Die Bullen gaben bereits vorb├Ârslich Gas. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels mit Dynamik aufw├Ąrts. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abverkauft, gegen Mittag nahm der Kaufdruck wieder zu. Der DAX konnte am Nachmittag ein neues ATH formatieren. Bis zum Xetra Schluss gaben die Notierungen wieder moderat nach. Nachb├Ârslich konnte der Index wieder etwas zulegen. Der DAX ging bei 17.468 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat gestern deutlich zulegen k├Ânnen. Das ist im Tageschart sehr gut zu erkennen. Es ging mit Dynamik aufw├Ąrts bis an die 17.477 Punkte. Die mangelnde Dynamik, die wir vor einigen Tagen kritisiert haben, war gestern erstmals seit einigen Handelsmonaten nicht das Thema.

Das Chartbild ist weiterhin bullisch zu interpretieren. Solange sich der DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 17.103 Punkten) halten kann, solange k├Ânnten sich weitere Aufw├Ąrtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden.

Sollten sich R├╝cksetzer ausbilden, so k├Ânnten sich diese zun├Ąchst bis an die SMA20 einstellen. Kann sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen, so k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 16.939 Punkten) gehen k├Ânnten.

Im Rahmen des Fr├╝hhandels gaben die Notierungen weiter moderat nach.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.457 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Er notiert damit 185 Punkte ├╝ber der ersten vorb├Ârslichen Notierung gestern Morgen aber 11 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

├╝bergeordnete Einsch├Ątzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 17.429 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index sich bereits am Morgen weiter dynamisch aufw├Ąrtsschieben konnte. Es haben sich zwar R├╝cksetzer eingestellt, dies wurden im Xetra Handel aber zeitnah zur├╝ckgekauft.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts ge├Ąndert. Solange der DAX per Stundenschluss ├╝ber der SMA20 notiert, solange k├Ânnten sich immer neue Hochs bilden.

R├╝cksetzer k├Ânnen sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Wird diese Linie angelaufen, so k├Ânnten sich hier Erholungen einstellen. Gelingen diese aber nicht, so k├Ânnte die SMA50 (aktuell bei 17.284 Punkten) im Zuge von weiteren Abgaben noch einen zus├Ątzlichen Support bieten.

├╝bergeordnete Einsch├Ątzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitw├Ąrts / aufw├Ąrts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %





Vollst├Ąndigen Artikel weiterlesen





- Handeln Sie verantwortungsvoll -



Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht f├╝r jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinsch├Ątzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 % der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren k├Ânnen ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gew├Ąhrleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen gen├╝gt und keinem Handelsverbot vor der Ver├Âffentlichung der Analysen unterliegt.