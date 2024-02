Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Telekommunikationsbranche

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Telekommunikationsbranche:

"Kaum ein Wirtschaftsbereich wandelt sich so schnell wie die Telekommunikationsbranche. In Sekundenschnelle E-Mails verschicken, ständig per Handy erreichbar sein, sich vernetzen über Social Media - all das war vor 25, 30 Jahren kaum vorstellbar. Deshalb ist es gut, dass auch die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben regelmäßig überprüft werden, so wie jetzt das Postgesetz. Ob die Reform ein Erfolg wird oder ob das Gesetz bald erneut überarbeitet werden muss, hängt davon ab, wie gut das Einhalten der neuen Vorgaben kontrolliert wird. Gut, dass es diese Möglichkeit der Sanktionierung bald geben wird. Man sollte aber auch von ihr Gebrauch machen."/yyzz/DP/he