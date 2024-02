Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu geplatztem DFL-Investorendeal

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu geplatztem DFL-Investorendeal:

"Ein Fehler wäre es indes, den pöbelnden Fans dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn der deutsche Fußball künftig noch weniger wettbewerbsfähig sein sollte, als man es in Anbetracht der Mindereinnahmen ohnehin schon ist. Das Scheitern des Deals hat die DFL zu verantworten. Sie hat es von Anfang an versäumt, offen zu kommunizieren, die Vereine und deren Mitglieder mit- und ernst zu nehmen."/yyzz/DP/he