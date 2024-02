Umfrage - Mehr Deutsche wollen Ukraine militärisch unterstützen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wächst einer aktuellen Umfrage zufolge die Unterstützung der Deutschen für weitere militärische Hilfen an die Regierung in Kiew.

Derzeit seien 62 Prozent für eine größere militärische Unterstützung der Ukraine, wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hervorgeht. Im Januar seien 51 Prozent dieser Meinung gewesen. 32 Prozent der Befragten sind demnach aktuell dagegen, dem Land mehr Waffen und Munition zur Verfügung zu stellen.

Diese Einschätzung gilt demnach für Anhänger fast aller Parteien. Nur unter den AfD-Unterstützern und denen der Bewegung Sahra Wagenknecht (BSW) sind die Gegner weiterer militärischer Hilfen für die Ukraine in der Mehrheit. In der AfD sind demnach 81 Prozent dieser Ansicht, in der BSW 57 Prozent.

Eine deutliche Mehrheit befürwortet der Umfrage zufolge mehr Geld für die Bundeswehr, auch wenn dies Einsparungen in anderen Politikfeldern bedeuten würde. 72 Prozent der Befragten sind dieser Ansicht, 23 Prozent dagegen. Im April 2023 seien 59 Prozent für mehr Ausgaben gewesen. 59 Prozent der Befragten halten es zudem für "sehr wichtig", dass Deutschland sich mit den europäischen Verbündeten auch ohne die USA selbst verteidigen kann, 32 Prozent halten dies für "wichtig". Nur neun Prozent geben an, dass sie dies für "nicht so wichtig oder überhaupt nicht wichtig" halten.

