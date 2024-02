Genau vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, startete Russland eine groß angelegte Invasion in die Ukraine. Nach zwei Jahren Krieg erscheint die aktuelle Situation im Osten wie ein tägliches Ereignis in westlichen Ländern, obwohl es für die Ukraine immer noch ein schwieriger Kampf um ihr eigenes Territorium ist, genauso wie es in den letzten Monaten war. Was hat sich seit dem 24. Februar 2022 in der Welt verändert? Wie ist der aktuelle Stand des Finanzmarktes, insbesondere des Rohstoffmarktes? Ist die Welt noch bereit, der Ukraine zu helfen? Wie könnte sich ein Machtwechsel in den USA auf die militärische Unterstützung für die Ukraine auswirken?

Alle haben verloren

Der bewaffnete Konflikt, der laut Russland eigentlich innerhalb weniger Dutzend Stunden mit der Kapitulation der Ukraine hätte enden sollen, dauert nun schon zwei Jahre an. In diesen zwei Jahren hat die ukrainische Wirtschaft erheblichen Schaden erlitten, aber seine Auswirkungen haben sich auch auf den Rest der Welt ausgeweitet. Laut einer Untersuchung des National Institute of Economic and Social Research hat Russland aufgrund des Krieges in den Jahren 2022 und 2023 etwas über 11% seines BIP verloren. Im Falle der Ukraine belaufen sich diese Verluste auf mehrere Dutzend Prozent. Die globale Auswirkung ist jedoch begrenzt und beträgt etwa 1 Prozentpunkt. In der Eurozone ist die Auswirkung noch größer, mit Verlusten von 1,2 und 1,5 Prozentpunkten in den letzten beiden Jahren.

Der Konflikt hat zur Unterbrechung vieler Handelswege geführt, aber vor allem hat er zu einem erheblichen Anstieg der Rohstoffpreise geführt. Russland ist ein wichtiger Produzent und Exporteur von Rohstoffen wie Öl, Erdgas, Weizen, Mais, Aluminium, Palladium und Düngemitteln. Der vorübergehende Mangel an Zugang zum russischen Markt, verursacht teilweise durch Sanktionen, hat in vielen Fällen zu einem Anstieg der Preise um mehrere hundert Prozent geführt. Dies hat natürlich die Inflation angeheizt, die bereits aufgrund eines signifikanten Zuflusses von Kapital seitens der Regierungen und Zentralbanken nach der Pandemie angestiegen war. Die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine könnten der globalen Inflation im Jahr 2022 etwa 1,8 Prozentpunkte und im Jahr 2023 etwa 0,9 Prozentpunkte hinzugefügt haben. Angesichts der Nähe des Konflikts waren europäische Länder am meisten gefährdet. Der Mangel an Zugang zu günstigen Energiequellen aus Russland führte zu erheblichen Preiserhöhungen in Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Ungarn und den baltischen Ländern. Letztendlich wurden die russischen Lieferungen ersetzt, aber es gibt keine positiven Aspekte dieser Situation außer einer erhöhten Diversifizierung und gesteigerter Energiesicherheit für die Zukunft.

Der Rohstoffmarkt hat sich zusammen mit der Inflation normalisiert

Die Rohstoffpreise haben sich relativ schnell normalisiert, trotz der Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit. Rohöl blieb von Februar bis Juni über 100 US-Dollar pro Barrel, aber der Mangel an großen Rückgängen bei den Exporten aus Russland, das seine Ressourcen auf den asiatischen Markt umleitete, und die Suche nach alternativen Lieferanten durch Europa führten zu einem Rückgang der Ölpreise um 50% von den Höchstständen 2022 bis zu den Tiefstständen 2023. Eine sehr ähnliche Situation ergab sich bei Weizen. Eine Vereinbarung mit Russland über den Export von ukrainischem Weizen per Schiff ermöglichte die Erkundung anderer Märkte und den Wechsel zum Landtransport, was jedoch zu erheblichen Problemen für europäische Bauern führte, die gezwungen waren, mit ukrainischem Weizen und anderen landwirtschaftlichen Produkten zu konkurrieren. Da der Straßentransport mehrere Male teurer ist als der Seetransport, endeten landwirtschaftliche Güter ihre Reise in benachbarten Ländern, was ein erhebliches Problem darstellt, wenn man versucht, die eigenen Interessen mit weiterer Unterstützung für den ukrainischen Staat in seinem Kampf gegen den Eindringling in Einklang zu bringen.

Die Situation war bei Erdgas wesentlich NATGAS turbulenter. Russisches Gas erreichte Europa hauptsächlich durch Pipelines, daher war der Verzicht auf diese Ressource nicht so offensichtlich. Nur wenige Jahre zuvor drängte Deutschland auf eine Änderung seines Energiemixes mit einem Schwerpunkt auf Gas, insbesondere auf russisches Gas. Zu diesem Zeitpunkt erlebt Deutschland Stagnation, die damit zusammenhängt, dass das Land sich dank günstiger Rohstoffe, die derzeit knapp sind, dynamisch entwickelt hat.

Die Preise für Erdgas in Europa kehren auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Es ist jedoch erwähnenswert, dass...





