DAX: Auch nach neuem Allzeithoch weiter bullisch! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 25.02.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Letzte Woche neues Allzeithoch f├╝r den DAX - und geht es immer noch weiter?! Solange sich der DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 halten kann, solange k├Ânnten sich weitere Aufw├Ąrtsimpulse einstellen, die zu immer neuen Hochs gehen k├Ânnte. Denkbare Anlaufziele k├Ânnten die 17.595/610 Punkte und dann der Bereich bei 17.830/45 Punkte sein.

ABSTRACT: Letzte Woche neues Allzeithoch f├╝r den DAX - und geht es immer noch weiter?! Solange sich der DAX per Tagesschluss ├╝ber der SMA20 halten kann, solange k├Ânnten sich weitere Aufw├Ąrtsimpulse einstellen, die zu immer neuen Hochs gehen k├Ânnte. Denkbare Anlaufziele k├Ânnten die 17.595/610 Punkte und dann der Bereich bei 17.830/45 Punkte sein.

Aktuelle DAX Analyse (Future-basiert) am 25.02.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading ­čö┤ DAX Handelsideen ­čö┤ DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach den R├╝ckschl├Ągen der letzten Monate wieder etwas verbessert. Der Ifo-Index stieg im Februar zum Vormonat moderat um 0,3 Punkte auf 85,5 Z├Ąhler an. Dieser Wert war vom Markt erwartet worden, somit war diese Nachricht nicht kursbestimmend f├╝r die Aktienm├Ąrkte. Die Konjunktur in Deutschland stabilisiert sich auf einem niedrigen Niveau. Das BIP ist 2023 nicht gewachsen, auch f├╝r 2024 sind die Aussichten eher d├╝ster. Es wird im 1. Quartal 2024 erwartet, dass die Wirtschaftsleistung noch einmal zur├╝ckgehen k├Ânnte, im Jahresverlauf wird damit gerechnet, dass die Wirtschaft langsam wieder Tritt fasst. Ob das Gesamtjahr 2024 mit einem Plus abschlie├čen wird, bleibt abzuwarten. Die Bundesregierung geht von einem Miniwachstum von 0,2 Prozent aus.

Nach wie vor hemmen r├╝ckl├Ąufige Investitionen die Konjunktur. Insbesondere die Bauwirtschaft ist besonders durch die Investitionsunlust als auch durch die hohen Zinsen unter Druck geraten. Sollte sich die Zur├╝ckhaltung beim Bau in Deutschland nicht bald legen, so wird mit einer ansteigenden Zahl von Insolvenzen gerechnet.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist in den letzten Handelswochen in einer vergleichsweise engen Box seitw├Ąrts gelaufen. Der Index hatte die SMA20 (aktuell bei 17.103 Punkten) zun├Ąchst unterschritten, konnte sich aber im Bereich der SMA50 (aktuell bei 16.940 Punkten) stabilisieren und gleich wieder ├╝ber die SMA20 laufen und sich nachfolgend festsetzen. Es ging erst zur Wochenmitte der letzten Handelswoche mit Dynamik und mit Momentum aufw├Ąrts. Die Tageskerze am Donnerstag war eine mit der gr├Â├čten Range seit einigen Monaten. Das ist im Tageschart auch gut nachzuvollziehen. Mit der Aufw├Ąrtsbewegung hat sich das bullische Momentum noch einmal verst├Ąrkt. Am Donnerstag als auch Freitag wurden neue All-time-high...

AUSZUG, lesen sie die komplette Analyse hier weiter.