Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit stabilem Wochenstart und weiterer Bestmarke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Börsenparty haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart einen Gang heruntergeschaltet. Dennoch schaffte der Dax am Montagnachmittag ein weiteres Rekordhoch bei gut 17 460 Punkten. Letztlich verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 17 423,23 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank hingegen um 0,82 Prozent auf 25 785,79 Zähler und endete damit praktisch auf seinem Tagestief.

In der vergangenen Woche hatten vor allem die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen Wachstumschancen von Technologieunternehmen die Börsen weltweit befeuert. Besonders galt dies für den US-Chiphersteller Nvidia, dessen Aktien nach einem optimistischen Ausblick des Konzerns ein Rekordhoch erreicht hatten.

"Rücksetzer sollten ins Kalkül gezogen werden", warnten die Experten der Landesbank Helaba und begründeten dies vor allem mit der technischen Lage des Dax. Auslöser eines Rücksetzers könnten Inflationsdaten sein, merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets an. Im Verlauf der Woche werden aktuelle Inflationsdaten für Deutschland, die Eurozone und die USA veröffentlicht. Sie könnten Hinweise auf die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed liefern./edh/he