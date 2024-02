DAX® - Momentum nimmt wieder zu

Wenngleich der DAX® am vergangenen Freitag erneut nur eine geringe Schwankungsbreite von unter 100 Punkten zeigte, so reichte es dennoch zu einem neuen Rekordlevel. Inzwischen konnte das Aktienbarometer seinen Höchststand bis auf 17.444 Punkte ausbauen. Das rechnerische Kursziel aus der im Dezember/Januar vervollständigten Flagge von 17.450 Punkten wurde also mittlerweile fast abgearbeitet. Auf Wochenbasis ist zudem eine neue Aufwärtsdynamik zu erkennen. Nachdem die deutschen Standardwerte einige Wochen mit der 17.000er-Marke gerungen hatten, entfacht der Sprung darüber nun neues Momentum. Als weiterer Stärkebeweis entstand in der hohen Zeitebene in der letzten Woche ein sog. „weißer Block“. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Dezember als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretieren, dann ergibt sich daraus ein kalkulatorisches Kursziel von 17.600 Punkten. Auf der Unterseite dienen dagegen die jüngsten beiden Kurslücken auf Tagesbasis bei 17.280/17.158 Punkten bzw. 17.004/16.958 Punkten als erste nennenswerte Rückzugsbereiche. Kurzfristige Tradingpositionen können auf dieser Basis abgesichert werden.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

