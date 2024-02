Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Am Freitag war der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester bei 17.419 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem er in der Spitze bis auf ein Rekordhoch von 17.443,74 Zähler gestiegen war. An der Wall Street hatte die vom Chip-Hersteller Nvidia entfachte Rally an den US-Börsen zum Wochenschluss etwas an Schwung verloren. Die wichtigsten Indizes gingen uneinheitlich aus dem Handel.

Zum Wochenstart bleibt der Konjunkturkalender weitgehend leer. Aus den USA stehen am Nachmittag die US-Wohnbaubeginne an. Bei den Firmen legen unter anderem PVA TePla Zahlen vor. Am Montag beginnt in Barcelona zudem die weltgrößte Mobilfunkmesse Mobile World Conference (MWC).

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

17.419,33

Dax-Future

17.424,00

EuroStoxx50

4.872,57

EuroStoxx50-Future

4.873,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

39.131,53 +0,2 Prozent

Nasdaq

15.996,82 -0,3 Prozent

S&P 500

5.088,80 +0,0 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

39.211,97 +0,3 Prozent

Shanghai

2.996,58 -0,3 Prozent

Hang Seng

16.672,74 -0,3 Prozent

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)