EQS-News: FairCap erwirbt Electro System S.r.l. von der NOVOMATIC Group

FairCap erwirbt Electro System S.r.l. von der NOVOMATIC Group Mailand, 23. Februar 2024 – FairCap hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Electro System S.r.l. von NOVOMATIC Italia S.p.A., einer Tochtergesellschaft der NOVOMATIC AG Group, unterzeichnet. Electro System wurde in den 1970er Jahren gegründet und hat seinen Hauptsitz in Imola (Italien). Das Unternehmen fertigt und vertreibt elektronische Platinen und Industriekabel für Anwendungen von der Automatisierung bis zur Medizintechnik. Das Unternehmen unterhält langfristige Beziehungen zu namhaften Stammkunden, die hauptsächlich in Italien tätig sind. Der Abschluss der Transaktion wird noch im ersten Quartal 2024 erwartet. Electro System wird auch nach der Transaktion ein wichtiger Lieferant der NOVOMATIC Group bleiben. Der Carve- out Prozess wird durch das erfahrene interne Operations Team von FairCap unterstützt. Vor einem Jahr hat die NOVOMATIC Group Cavour Corporate Finance beauftragt, den Wert des Unternehmens zu steigern und einen Investor zu suchen. Niccolò Azzarini, Head of M&A von FairCap Italy, erklärt: „Die Übernahme des EMS-Anbieters Electro System ist ein sehr wichtiger Meilenstein für FairCap, da es sich um die erste Investition in Italien handelt. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen seine Marktposition als führender Anbieter von elektronischen Leiterplatten und Industriekabeln durch die Nutzung seiner umfangreichen Fähigkeiten und seines Know-hows ausbauen kann. Gemeinsam mit unserem operativen Team sehen wir ein großes Potenzial, Elektro System als eigenständiges Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Nachhaltigkeit wird ein Kernelement der künftigen Strategie von Electro System sein.“ Andrea Zannini, Head of M&A von NOVOMATIC Italy, ergänzt: „FairCap war ein vertrauenswürdiger und professioneller Partner während des gesamten Transaktionsprozesses. Wir sind davon überzeugt, dass Electro System mit seinen neuen Eigentümern eine positive Entwicklung nehmen wird.“ Über die NOVOMATIC AG Group NOVOMATIC ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 24.500 Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in rund 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in rund 100 Staaten. Über FairCap



Die FairCap GmbH ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Büros in München, London und Mailand, welche mittelständische Unternehmen in Sondersituationen (Carve-Out, Turnaround, Transformation) erwirbt und unter Berücksichtigung finanzieller, ökologischer und sozialer Aspekte weiterentwickelt. FairCap ist eine von einem Family Office finanzierte Private Equity Holding, die nicht an eine Fondslaufzeit gebunden ist und Beteiligungen langfristig halten kann. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzinvestoren zielt der Investitionsansatz von FairCap nicht auf kurzfristige finanzielle Erträge ab, sondern auf den Aufbau nachhaltiger Unternehmen bei gleichzeitig positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft



Berater von FairCap: LCA Studio Legale (Legal) unter der Leitung von Virginia Cella



Berater von NOVOMOATIC: Cavour Corporate Finance unter der Leitung von Alberto Pantaleoni

