Habeck will Endlager für klimaschädliches CO2 auf hoher See

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) in bestimmten Branchen wie der Zement- oder Kalkindustrie abscheiden und dann speichern.

Dies solle auf hoher See geschehen, Meeresschutzgebiete allerdings ausgeschlossen werden, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. "Die Technik ist sicher." Die damit einhergehenden Risiken seien beherrschbar. An Land soll die Speicherung weiter untersagt bleiben. Es brauche jetzt Gesetzesänderungen, um den Transport von abgeschiedenem CO2 aus Industrieprozessen zu erlauben. Habeck geht dabei über Formulierungen hinaus, die seine Partei zuletzt mitgetragen hatte. Kritiker monieren, die Pläne könnten fossile Branchen länger am Leben erhalten.

Die Abscheidung und Speicherung von CO2 - CCS genannt - soll helfen, das Langfrist-Ziel zu erreichen, bis 2045 klimaneutral zu werden. "Sonst sind die Klimaziele unmöglich zu erreichen", so Habeck. Er verwies auf andere Länder wie Norwegen, die einen ähnlichen Weg gingen. CCS sei eine Ergänzung der Klimapolitik, wenn andere Maßnahmen nicht funktionierten. Auch in Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien gebe es Projekte, die am besten miteinander abgestimmt werden sollten.

Die Deutsche Umwelthilfe sprach von "lebensverlängerten Maßnahmen für fossile Gaskraftwerke". Außerdem werde die Nordsee in einen Entsorgungspark umgewandelt. "Wir fordern das Bundeskabinett und den Bundestag auf, diesem Vorschlag nicht zuzustimmen." Laut Wirtschaftsministerium liegt der Fokus auf schwer oder nicht vermeidbaren CO2-Emissionen. Hier sind staatliche Förderungen vorgesehen. Die Grünen hatten auf ihrem Bundesparteitag Ende November 2023 allerdings nur einen Kursschwenk bei unvermeidbaren Emissionen mitgetragen. Zuvor hatte die Partei die Technik strikt abgelehnt.

PIPELINE-NETZ SOLL ENTSTEHEN

Konkret soll nun das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geändert werden. Damit soll ein Rechtsrahmen für den Aufbau einer CO2-Pipelineinfrastruktur geschaffen und die Speicherung auf hoher See ermöglicht werden. Habeck sagte, er rechne mit einer zügigen Verständigung innerhalb der Bundesregierung, so dass das Kabinett dann zustimme könne. Auch der Bundestag solle, obwohl es ein schwieriges Gesetz sei, rasch grünes Licht geben. Wann die Speicherung dann Realität werde, könne er nicht genau sagen. Es würden einige Jahre vergehen. Platz im Meer sei aber ausreichend vorhanden. Das Pipeline-Netz solle von privaten Firmen betrieben werden.

Auch Greenpeace kritisierte die Pläne. Die Strategie trage die Handschrift der Industrie. Sie erlaube ein "Weiter so" und bremse Maßnahmen zur Emissionsvermeidung, so Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. Eine gigantische Entsorgungsinfrastruktur solle entstehen. "Der grenzüberschreitende Handel mit CO2-Müll fördert ein neues Geschäftsmodell: Je mehr CO2 entsteht, umso mehr Geld lässt sich verdienen." Außerdem sei wissenschaftlich nicht erwiesen, dass die CO2-Endlager dauerhaft dicht blieben.

