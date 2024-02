Insider - Tote bei israelischem Angriff im Osten des Libanon

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Beirut/Jerusalem (Reuters) - Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs ist Insidern zufolge auch der Osten des Libanon von Israel bombardiert worden.

Dabei seien mindestens zwei Mitglieder der Hisbollah getötet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von zwei libanesischen Insidern. Demnach ereignete sich der Angriff in der Nähe der Stadt Baalbek. Die Gegend war Sicherheitskreisen zufolge Ziel von mindestens zwei simultan ausgetragenen israelischen Angriffen. Das israelische Militär teilte mit, es greife derzeit "Hisbollah-Terrorziele tief im Libanon" an. Weitere Details nannte es nicht. Von der Hisbollah lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Die vom Iran unterstützte libanesische Miliz ist mit der palästinensischen Hamas verbündet, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt. Seit Beginn des Kriegs hat auch die Gewalt im israelisch-libanesischen Grenzgebiet erheblich zugenommen. Israel hatte sein Angriffe bislang vornehmlich auf die Grenzregion im Süden des Libanon fokussiert, seit einigen Wochen aber auch etwas weiter nördlich angegriffen. Der Angriff vom Montag stelle eine Ausweitung des israelischen Einsatzes dar, sagte ein libanesischer Sicherheitsvertreter.

Baalbek liegt in der Bekaa-Ebene. Die Gegend gilt als Hochburg der Hisbollah. Sie bildet einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, über den viele Agrartransporte laufen. Außerdem befinden sich dort berühmte römische Ruinen.

(Bericht von Laila Bassam, Ari Rabinovitch, geschrieben von Christian Rüttger; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)