Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Trump

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Trump:

"Die endgültige Entscheidung im innerparteilichen Wettstreit könnte nun am Super Tuesday Anfang März fallen. Dann gibt es in gleich einem Dutzend bevölkerungsreicher Bundesstaaten Vorwahlen. Im Fall einer erneuten Niederlage wird Haley dann kaum umhinkommen, sich aus dem Kampf um die Kandidatur zu verabschieden; eine Chance auf eine Mehrheit der Delegiertenstimmen für den Parteikonvent im Sommer gäbe es dann nicht mehr. Oder setzt Haley darauf, dass Trump infolge der zahlreichen gegen ihn laufenden Strafverfahren doch noch ausfallen und sie selbst das Vakuum dann füllen könnte? Eine Entscheidung über die Streichung Trumps von den Vorwahlzetteln in einzelnen Bundesstaaten steht beim Obersten Gericht noch aus."/DP/jha