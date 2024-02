Quectel stellt vier neue leistungsstarke Wi-Fi- und Bluetooth-Module vor, um die Möglichkeiten für Entwickler zu erweitern und die digitale Transformation zu beschleunigen

MWC - Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, die Einführung von zwei neuen Wi-Fi- und Bluetooth-Modulen, dem FCU741R und dem FCS950R, sowie von zwei Bluetooth-Modulen, dem HCM010S und dem HCM111Z, bekannt zu geben. Diese Erweiterung des Modulportfolios von Quectel zielt darauf ab, Designern und Entwicklern ein erweitertes Angebot an Optionen zur Verfügung zu stellen, das den unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Größe, Kosten und Energieeffizienz gerecht wird. Damit unterstreicht Quectel sein Engagement, die sich entwickelnden Anforderungen der IoT-Industrie zu erfüllen und innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240226467523/de/

Quectel unveils four new high performance Wi-Fi and Bluetooth modules to increase developer options and help accelerate digital transformation (Photo: Business Wire)

"Die Aufnahme von Quectel FCU741R, FCS950R und HCM010S in unser Portfolio ermöglicht es Entwicklern und Designern, das Modul auszuwählen, das am besten zu den Anforderungen ihres Anwendungsfalls passt", sagte Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Die Kombination aus geringem Stromverbrauch, effizientem Design, kompakter Größe und hoher Leistung macht diese Module ideal für viele IoT-Anwendungsfälle."

Das Quectel FCU741R ist ein hochleistungsfähiges Wi-Fi 4 Modul für Wireless LAN-Verbindungen, das 2,4GHz und 5GHz Frequenzen unterstützt und eine maximale Datenrate von 150Mbps liefert. Mit einer Größe von nur 13,0 mm x 12,2 mm x 2,25 mm wurde das Modul so konzipiert, dass es eine optimale Kombination aus Größe und Kosten für Endprodukte bietet, was es ideal für größenempfindliche Anwendungen macht. Darüber hinaus minimiert das Design des Moduls die Design-In-Zeit und den Entwicklungsaufwand, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht.

Das Modul bietet außerdem einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C und eine zuverlässige USB2.0-Schnittstelle. Es unterstützt zwei Antennendesigns, einen HF-Koaxialanschluss der ersten Generation und eine Stiftantennenschnittstelle mit Oberflächenmontagetechnologie (SMT), die das FCU741R zu einer idealen Option für langlebige und robuste Designs macht.

Das Quectel FCS950R ist ein Wi-Fi 5 und Bluetooth 4.2 Modul, das dank seiner SDIO 3.0 Schnittstelle, die einen geringen Stromverbrauch und eine schnelle Datenübertragung unterstützt, eine Vielzahl von kommerziellen Anwendungen unterstützen kann. Das Modul ist außerdem kompakt, misst nur 12,0 mm x 12,0 mm x 2,35 mm und wiegt 0,58 g. Das FCS950R unterstützt IEEE 802.11a/b/g/n/ac und liefert im 802.11ac-Modus eine maximale Datenrate von bis zu 433,3Mbps.

Wie das FCU741R wurde auch das FCS950R für Anwendungen mit Größenbeschränkungen entwickelt und eignet sich dank seiner SMT-Technologie für robuste Designs. Das fortschrittliche Gehäuse des Moduls und das lasergravierte Etikett sorgen für eine bessere Wärmeableitung, und die unauslöschlichen Markierungen ermöglichen eine automatisierte Fertigung in großem Maßstab, was sich positiv auf die Kosten und die Effizienz auswirkt. Das FCS950R bietet außerdem einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +70 °C.

Quectel hat außerdem das Quectel HCM010S auf den Markt gebracht, ein leistungsstarkes MCU-Bluetooth-Modul mit ARM Cortex M33-Prozessor, das sowohl die Bluetooth Low Energy (BLE) als auch die Bluetooth Mesh-Technologie unterstützt. Das Modul ist mit 64KB SRAM und 768KB Flash ausgestattet, was eine effiziente Leistung gewährleistet. Das HCM010S wird in einem LCC + DIP-Formfaktor mit einer ultrakompakten Größe von 20,0mm × 15,6mm × 2,4mm geliefert..

Das Quectel HCM010S kann bei Temperaturen von -40 °C bis +105 °C betrieben werden. Es unterstützt Standard-Bluetooth-Mesh-Netzwerke und eignet sich für BLE-Geräte, die eine Many-to-Many-Kommunikation für Anwendungsfälle in drahtlosen Netzwerken für intelligente Beleuchtung, intelligente Gebäude und intelligente Häuser ermöglichen. Das Modul unterstützt außerdem eine Sendeleistung von bis zu +20dBm für eine größere Übertragungsreichweite und gewährleistet eine robuste und zuverlässige Kommunikation. Darüber hinaus bietet das Modul Secure Vault, eine erweiterte Sicherheitsoption, die ein höheres Maß an IoT-Sicherheit bietet.

Schließlich zeichnet sich das Quectel HCM111Z als leistungsstarkes MCU-Bluetooth-Modul aus, das mit einem Cortex-M3-Prozessor ausgestattet ist, der mit einer Frequenz von bis zu 48MHz arbeitet. Das Modul unterstützt BLE 5.3 und liefert eine beeindruckende maximale Datenrate von 2 Mbps. Das Modul verfügt über 48 KB SRAM und 512 KB Flash und gewährleistet so eine effiziente und zuverlässige Leistung. Das HCM111Z ist mit einem integrierten Codec ausgestattet, der Mikrofonaufnahme und Audiowiedergabe ermöglicht. Dadurch eignet es sich hervorragend für die Integration in intelligente Geräte wie sprachgesteuerte Fernbedienungen, intelligente Spielzeugautos, Sport- und Gesundheitsgeräte sowie Haushaltsgeräte.

Mit einer Größe von nur 15,0 mm × 12,0 mm × 2,25 mm ist das HCM111Z ein ultrakompaktes Bluetooth-Modul. Es bietet Unterstützung für bis zu 13 GPIOs und ermöglicht UART-, SWD-, SPI-, I2C-, ADC-, PWM- und I2S*-Funktionen innerhalb der QuecOpen®-Lösung. Darüber hinaus verfügt es über einen Bluetooth-Low-Power-Modus, der die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen erhöht, insbesondere in Smart Homes und industriellen IoT-Szenarien.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel führende Industriepraktiken und -standards ein und minimiert potenzielle Schwachstellen durch unabhängige Testinstitute. Außerdem hat Quectel Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert.

Quectel bietet ein umfassendes Angebot an eingebetteten und externen Antennen und bietet eine durchgängige Unterstützung von der Entwicklung bis zur Zertifizierung und nach der Bereitstellung. Quectels integrierter Ansatz mit Antennen, Modulen und Zertifizierungen senkt die Kosten erheblich und beschleunigt die Markteinführung, wodurch der Weg vom Konzept zum Massenmarkt verkürzt wird.

Kunden können auf der Quectel-Website mehr über das Quectel-Antennenportfolio erfahren.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und Service unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten gibt das Tempo für Innovationen bei Mobilfunk- , GNSS- , Wi-Fi- und Bluetooth- Modulen sowie bei Antennen und Dienstleistungen vor.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com , LinkedIn , Facebook und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240226467523/de/

Medien: media@quectel.com